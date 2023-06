Argentina recurre al FMI "en un último intento para evitar una devaluación"

Un artículo del Financial Times apuntó a la gestión del Ministerio de Economía y las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ). Luego de que Sergio Massa postergara para fin de mes el viaje a Washington, Michael Stott y Ciara Nugent escribieron un artículo en donde hablaron de la urgencia de la visita al FMI antes del comienzo del período electoral.

“Se prevé que la inflación en el país sudamericano alcance el 145% este año, se avecina una recesión y las reservas netas de divisas del banco central son insignificantes. El peso ha caído casi un 40% frente al dólar en el mercado negro este año”, señalaron.

Desde Londres, los autores del artículo indicaron que "el gobierno peronista se esfuerza por evitar una gran devaluación o una hiperinflación durante la temporada políticamente turbulenta que antecede a las elecciones presidenciales y legislativas de octubre. El diario , y el ministro de Economía y aspirante a candidato presidencial, Sergio Massa, se ha convertido en una figura central".

Para el FT, Massa anunció "una serie de medidas de emergencia para mantener a flote la economía", incluidos tipos de cambio especiales para alentar a los exportadores de soja a enviar sus cosechas y canjes de deuda interna por vencimientos más largos.

"Massa viajará a Washington a fines de este mes para buscar fondos adicionales del FMI, pero su tarea se ha visto complicada por una severa sequía, que ha afectado la producción agrícola y las exportaciones agrícolas", señaló el artículo publicado esta mañana.

El viaje a China, la falta de dólares y la deuda

El viaje de Sergio Massa a China a principios de este mes "culminó con el acuerdo de Beijing para que Argentina accediera a $ 5.000 millones adicionales de un acuerdo ya existente de intercambio de moneda (swap)", siguió la nota del diario británico.

En ese línea agregó: "El Ministro también está tratando de persuadir al Nuevo Banco de Desarrollo, el prestamista con sede en Shanghai para las naciones Brics, para que permita que Argentina se una".

Desde el FT, detallaron sobre la situación externa que enfrenta la Argentina. En ese sentido, advirtieron que el país "ha estado aislado de los mercados internacionales desde su incumplimiento de 2020" y que "necesita financiar un déficit presupuestario estimado por JPMorgan en el 3% de su PBI este año". "Con reservas internacionales netas estimadas en cerca de menos US$ 1.500 millones, según Ecolatina, las esperanzas de Massa de conseguir dólares, recaen en el FMI", indicaron.

“El plan de Massa, que consiste en hacer lo imposible para evitar que la situación económica se salga de control antes de las elecciones, se ha vuelto realmente difícil de lograr debido al impacto de la sequía en las exportaciones de soja”, dijo Salvador Vitelli, de la consultora empresarial Romano Group, entrevistado por el Financial Times. “Pero la inestabilidad macroeconómica que enfrentamos no se debe a la sequía, se trata de una cadena de fallas y mala gestión”, sumó.

Sturzenegger, Torres y Werner, las opiniones que recogió el FT

Otra de las opiniones que recogió el FT, fue la de Federico Sturzenegger, ex jefe del Banco Central, quien aseguró a ese medio que la “estrategia de Massa es endeudarse más para sostener un déficit fiscal muy grande que el gobierno no ha corregido. No es mucho más complicado que eso”.

"La labor de Massa también tiene otro propósito: el ministro no ha ocultado su deseo de ser el candidato presidencial del movimiento peronista, y una decisión es inminente", señalaron Stott y Nugent en su artículo. Y agregaron: "Las nominaciones para las primarias nacionales cierran el 24 de junio y tanto el presidente Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner, su poderosa vicepresidenta y expresidenta, han dicho que no se postularán".

Según reproduce el FT, para Alejandro Werner, ex jefe del departamento del hemisferio occidental del FMI, el organismo desembolsaría incluso más dinero que el pedido por la Argentina porque “el fondo no quiere ser responsable de que Argentina se vaya por el desagüe”. “Tampoco quiere que la Argentina esté en mora por mucho tiempo . . . por lo tanto, hay muchos incentivos para que el fondo concluya la revisión (que se cerraría en julio)”, agregó.

El FMI dijo que el personal del fondo se había comprometido "muy de cerca" con Argentina en la última revisión del programa. “La atención se ha centrado en políticas para fortalecer el programa para salvaguardar la estabilidad, mejorando las reservas y la sostenibilidad fiscal, al tiempo que se reconoce el impacto de la sequía”, dijo el FMI.

Héctor Torres, investigador del Center for International Governance Innovation y exdirector ejecutivo del FMI, se mostró escéptico: “El Banco Central de Argentina se quedó sin dólares y el tipo de cambio oficial es claramente insostenible”, dijo. “El Fondo quiere evitar que el país entre en default . . . pero no veo que la junta directiva del fondo permita el uso de recursos del FMI para comprar pesos en el mercado cambiario”.

"Una fuente familiarizada con las conversaciones del FMI dijo que había una frustración considerable con respecto a Argentina", reprodujo el FT. Y en ese sentido agregó: “Hay muy poco apoyo para seguir saliendo del paso. Massa debería haber hecho un gran ajuste cuando asumió el cargo”.

Sturzenegger dijo que el fondo podría prestar a la Argentina lo suficiente para hacer frente a los próximos reembolsos al propio FMI, pero no sumas mayores. “Creo que lo que hará el Fondo, en lugar de desembolsar [todo] el resto de los fondos del programa, será solo dar dinero en línea con lo que la Argentina tiene que devolverles. . . Así que creo que el fondo aplazará la cuestión del paquete [más amplio] de Argentina para hablar de ello con el próximo gobierno”, sostuvo el exfuncionario argentino.

"Los riesgos son tanto políticos como económicos. El candidato de extrema derecha Javier Milei está ganando terreno en las encuestas y podría encabezar las elecciones primarias de agosto, que se celebran simultáneamente para todos los partidos políticos", estimaron. Y agregaron: "Milei ha abogado por dolarizar la economía, por lo que un buen resultado para él podría desestabilizar aún más la situación al aumentar las expectativas de una gran devaluación".

“El fondo probablemente será criticado por hacer algo horrible además de un programa horrible”, dijo Werner, quien supervisó un rescate anterior del FMI en 2018. “Pero al final del día no habrían sido reembolsados de todos modos. O le prestas a Argentina para que pague o no paga. Ambas partes se extenderán y fingirán” concluyó.