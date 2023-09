Anuncian nuevos beneficios impositivos para la industria entrerriana

Allí el mandatario entregó el decreto que reglamenta la Ley Nº 11.071 de Promoción y Desarrollo Industrial de Entre Ríos y que contempla eximir de impuestos brutos a las nuevas industrias y aquellas que presenten proyectos de ampliación.

“Independientemente de las dificultades que estamos atravesando, en los momentos difíciles es donde hay que tener más templanza; tengo una mirada optimista sobre nuestra provincia y sobre la Argentina. Tenemos un gran país, un país hermoso, y hay que poner lo mejor de cada uno de nosotros para construir una gran Nación y gran provincia”, resaltó.

El acto por el Día Nacional de la Industria, que se conmemora el 2 de septiembre, y los 20 años de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), tuvo la participación también de la vicegobernadora, María Laura Stratta; del intendente de Paraná, Adán Bahl; del secretario de Industria y Desarrollo Sostenido de la Nación, José Ignacio de Mendiguren; del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo; y del titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel.

Todos ellos fueron recibidos por el presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Gabriel Bourdin, y por el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.

Al hablar en el acto, Bordet agradeció a los titulares de la UIA y UIER “tener este espacio” y felicitó “a la Unión Industrial Argentina por elegir a nuestra provincia, la ciudad de Paraná, para conmemorar el Día de la Industria, y fundamentalmente por tener esta posibilidad y visión federal para desde el interior poder también hacer llegar nuestros puntos de vista, opiniones y proyectos. Es una gran oportunidad que tenemos, y por eso también las felicitaciones a la Unión Industrial de Entre Ríos por llevar adelante esta iniciativa”, remarcó.

En ese marco, destacó que “con nuestros industriales, desde los primeros tiempos que nos tocó gestionar, hemos encontrado un diálogo fecundo y que muchas veces tiene puntos de tensión porque justamente se trata siempre de encontrar acuerdos, y encontrar acuerdos no resulta sencillo, pero hay que insistir y lograr los resultados porque en definitiva quien se beneficia es el conjunto de la población”.

En ese sentido, sostuvo que “este acompañamiento claramente ha rendido sus frutos” y detalló que “para eso se buscó un ordenamiento que permita tener políticas de equilibrio financiero, fiscal, y a partir de ese ordenamiento, garantizando seguridad jurídica para las inversiones que se quieran desarrollar en la provincia de Entre Ríos, poder avanzar en acciones que promuevan ventajas competitivas para la industria”.

Mencionó luego el “poder tener hoy el 90 por ciento de las industrias de la provincia de Entre Ríos exenta de ingresos brutos. Esta ley, que justamente terminamos de reglamentar, contempla exenciones impositivas a quienes se acojan a los términos de la ley”. Y agregó que “hemos trabajado más allá de generar reducciones de impuestos, al fomentar y sostener el empleo. Se han generador casi 1.000 puestos nuevos de trabajo en el sector industrial a partir de esta iniciativa que nos alcanzó la Unión Industrial de Entre Ríos”.

A esto, agregó que “se trabajó fuertemente en poder proyectar nuestros parques industriales. Entre Ríos cuenta con 37 parques industriales. Nuestras ciudades donde están esos parques industriales representan una gran oportunidad para el desarrollo y la generación de puestos de trabajo”.

Puso como ejemplo el Parque Industrial de Paraná: “Cuando el intendente Adán Bahl me manifestó la necesidad de darle vigor, nos pusimos a trabajar. Se pavimentó el acceso; a través de la empresa provincial de energía hicimos un sistema para dotar de cámaras; y fuimos mucho más allá. El intendente, con fondos propios de la municipalidad, destinó más de 10 millones de dólares para el primer parque fotovoltaico de la provincia de Entre Ríos, que se está comenzando a construir en el Parque Industrial de Paraná” y que, con los siete megavatios que va a generar, se dotará de energía más barata a las industrias que están radicadas allí y, de ese modo, mejorar la competitividad”.

En ese sentido, destacó “el esfuerzo que hacen nuestros intendentes en los 37 municipios donde están radicados los parques industriales, porque todos ponen sus propios recursos para poder llevar adelante la radicación de industrias”.

Por otro lado, mencionó que “en este tiempo hemos encontrado puntos de acuerdo con el resto de las fuerzas políticas” y agradeció “a quienes me han acompañado desde la oposición en estos ocho años”, porque muchas leyes fueron aprobadas por unanimidad, incluso el Presupuesto de Entre Ríos, por todas las fuerzas políticas”.

“Esto habla de una madurez política en la provincia de Entre Ríos que tiene y debe sostenerse y que no se puede romper por un proceso electoral en el cual uno siempre pone pasión, pero lo importante es que las políticas públicas puedan tener trascendencia de gestiones y ser continuadas por quienes vienen, para que haya una proyección y los resultados tengan una sustentabilidad en el futuro”, subrayó.

Más adelante, consideró que en este proceso político que está viviendo el país, con momentos muy difíciles, con un endeudamiento fenomenal, que condiciona y que pone trabas y barreras para el crecimiento, “se pueda explicar y decir con claridad qué es lo que se piensa y qué es lo que viene para el futuro”.

En ese marco, instó a “hablar con sinceridad, porque como gobernador tengo varios interrogantes. Sería importante que conozcamos qué significa cuando algunos hablan de romper con socios comerciales como China y Brasil, donde va la mayor parte de nuestras exportaciones y de nuestra producción industrial. Sería importante saber qué significaría no tener un banco central y perder una moneda de curso legal. Yo creo que son las cosas que hay que explicarle a la ciudadanía para que se hable con claridad y se diga concretamente qué es lo que se va a hacer y a qué costo; y cómo eso va a impactar en el trabajo, en la producción y en la industria. Creo que son los grandes interrogantes”.

Sin industrias no hay Nación

Por su parte, el ministro Massa, calificó al encuentro del Día de la Industria como “muy importante, teniendo en cuenta que en Entre Ríos el 90 por ciento de las industrias son pymes”; y celebró “el haber podido acompañarlas con inversión del Estado nacional, para ayudar el enorme esfuerzo que vienen haciendo el gobierno de la provincia de Entre Ríos y de la Municipalidad de Paraná, en este último caso con inversión para hacer crecer el Parque Industrial de Paraná”.

Señaló que “es maravilloso haber podido lanzando Previaje acá, con el impacto nacional que eso tiene. Y poder compartir el Día de la Industria aquí en Entre Ríos me parece sumamente importante y, sobre todas las cosas, tener la oportunidad de decirles que sin industria no hay Nación, que es centralmente lo que tenemos que transmitir”.

En el marco de su alocución, el ministro Massa anunció “la decisión de liberar para las pymes industriales de la Argentina todas las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) que estaban pendientes”, lo cual ya se empezó a concretar este viernes y seguirá el lunes y el martes.

Encontrar el camino de la industria

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, señaló que su institución es “optimista, porque tenemos la responsabilidad de crear el futuro, no de lamentar el pasado”. “No lo hacemos desde una pertenencia política, porque somos plurales. Lo hacemos desde una convergencia de proyecto industrial”.

Valoró luego la presencia de Massa, porque “algunos creen que las diferencias que podemos tener de puntos de vista, de enfoques, de visiones, es de enfrentamiento; pero nuestra vocación y rol es encontrar el camino de la industria”. Recordó que el año pasado el día de la industria coincidió con “circunstancias dramáticas, que afortunadamente no pudieron concretarse, porque cualquier magnicidio y violación de los derechos humanos, para cualquier argentino es una ofensa a toda la sociedad”, dijo en relación al atentado contra la vicepresidenta.

“Estamos convencidos del rol de la industria como motor de crecimiento de nuestro país, con empleo formal y socialmente protegido. El entramado industrial del país es la carne que tenemos para poner sobre la mesa para trabajar mirando hacia adelante”, remarcó Funes de Rioja, aludiendo como ejemplo de ello a la trayectoria del empresario entrerriano Héctor Motta.

Habló a continuación de los desencuentros con el gobierno y las necesidades del sector, admitiendo que se está frente a “una situación compleja”. En ese marco, mencionó que desde la UIA no comparten la medida excepcional de la asignación no remunerativa implementada por el gobierno, “pero una cosa es no compartir y otra es no respetar”. “Somos respetuosos de la ley, porque creemos en el orden constitucional, en el respeto a las instituciones, y que es en el marco del estado de derecho donde el sector empresario cobra valor y perspectiva”, añadió.

Indicó que durante el 2020, en el marco de la pandemia, “pusimos el cuerpo, respetando todos los protocolos con un criterio de colaboración, no de confrontación”. “Con ese mismo espíritu queremos seguir trabajando, tanto con el Poder Ejecutivo como con el Legislativo. Tenemos que buscar las políticas de Estado”, dijo, y mencionó en ese sentido la presión fiscal sobre el sector formal de la economía, que provoca fuga hacia la economía informal, la cual compite en forma desleal con quienes pagan los impuestos, además de generar empleo informal.

Enfatizó que es necesario abordar esta y otras problemáticas, y que “cualquier espacio político que gobierne el país a partir de diciembre debe reconocer el rol de la industria”. “Hay muchos que no lo reconocen o no lo conocen. Impulsar una economía que se integre al mundo, pero corrigiendo asimetrías, no nos entreguen de manos atadas. No tenemos aversión, tenemos que ver cómo nos integramos racionalmente, no de cualquier manera. Queremos una política industrial que podamos consensuar, no imponer”, amplió.

Finalmente, aseguró que desde su institución desean ser un país “que provea de oportunidades y horizontes a nuestros jóvenes. No hay mayor herida en una sociedad que ver la fuga de sus jóvenes. Ayudennos a arraigar esta industria, a hacerla cada vez más fuerte y a que la política y los demás factores de poder entiendan que sin industria no hay nación”.

Llamado a la unidad

Al hacer uso de la palabra, el titular de la UIER, Gabriel Bourdin, agradeció la presencia de las autoridades y que se haya elegido a Entre Ríos para celebrar el Día de la Industria. “Sabemos que somos una provincia de mitad de tabla pero siempre tenemos el horizonte de ser lo más ordenados posible y trabajar en pos de nuestro crecimiento”, dijo, y destacó los 20 años de vida del organismo a su cargo, el Día de la Industria y los 40 años ininterrumpidos de democracia en Argentina.

Luego resaltó “la importancia de tender puentes en la búsqueda activa de consensos” con el fin de “forjar un camino hacia la estabilidad y el crecimiento sostenible. Nuestras empresas, nuestras comunidades y nuestro país anhelan que podamos navegar por estos desafíos con determinación y visión”. “La estabilidad económica no es una meta que podamos alcanzar de manera aislada, requiere la colaboración de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales para tejer una red sólida de medidas y políticas coordinadas”, acotó.

Luego destacó el trabajo conjunto realizado con el gobierno provincial que permitió contar con una ley de promoción industrial competitiva y que tuvo el apoyo unánime de los legisladores. “Colaboramos todos en pos de este beneficio”, subrayó. E indicó que también se logró la ley de distritos industriales.

“Quiero agradecer la posibilidad del diálogo. Fuimos llamados, escuchados y nunca tuvimos una puerta cerrada en ninguna de las fuerzas políticas”, continuó diciendo Bourdin, al tiempo que destacó que se mejoraron las asimetrías tributarias y se generaron nuevas fuentes de trabajo. “Vamos a seguir invirtiendo en la provincia”, aseguró.

Finalmente, expresó: “Agradezco profundamente a cada uno por su compromiso con nuestra industria y por su dedicación al bienestar de nuestra nación. Juntos podemos ser la fuerza que cambie el rumbo y allane un camino más brillante que verdaderamente merecemos”.

Reconocimiento al desarrollo de Paraná

Por su parte, el intendente Adán Bahl dijo que “es un honor que por primera vez en la historia, el Día Nacional de la Industria se celebre en Paraná, en Entre Ríos. Creemos que no es causalidad; que es un reconocimiento al gran desarrollo industrial de estos últimos años en la ciudad. Un desarrollo que es resultado del trabajo entre el sector público y privado. Hace tres años y medio nos propusimos diversificar el perfil productivo de Paraná, para generar más oportunidades para nuestros vecinos. El impulso a la industria fue uno de los principales ejes. Y gracias al trabajo conjunto con el sector privado y al apoyo de nuestro gobierno provincial y nacional, pudimos transformar nuestro parque industrial en muy poco tiempo”.

Luego, agregó: “Sin industria, no hay futuro. En Entre Ríos, la industria genera uno de cada cinco puestos de trabajo. El 21% del total del empleo registrado. Por eso, tal como lo hicimos en Paraná, si los entrerrianos nos eligen, el desarrollo de la industria va a ser uno de los ejes claves de nuestro plan productivo provincial. Tenemos todo lo que hace falta: el talento, los recursos, la fuerza emprendedora de nuestros empresarios, la visión política y la capacidad de gestión para propiciar los objetivos y que no se trate de meros discursos”.