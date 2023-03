Alquileres en Paraná: no se consigue y hay lista de espera

Alquilar se convirtió desde hace varios meses en una odisea para quienes buscan dónde vivir, ante un déficit habitacional creciente en la Argentina y del que Paraná no escapa. Quienes no tienen casa propia no dejan de advertir por esta problemática que les afecta el bolsillo y hasta los desgasta anímicamente. Los inmuebles que quedan en el mercado no alcanzan para cubrir la demanda por diversos motivos y los valores que se manejan de los alquileres, en medio de una acelerada inflación que supera el 100%, reducen las alternativas a las familias más necesitadas.