Alberto Fernández: "No podemos dejar que el FMI nos asfixie"

El presidente Alberto Fernández afirm ó este jueves que "no va a renunciar" a que el Estado proteja a los ciudadanos y a las empresas, sostuvo que su Gobierno tiene "responsabilidad fiscal" pero advirtió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no debe "asfixiar" al país cuando se atraviesa la peor sequía desde 1929.

"No vamos a renunciar a esto, ya se lo expliqué al Fondo. Se los dije mil veces al Fondo. No nos van a asfixiar, no podemos dejar que nos asfixien y menos cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Vamos a hacer todo lo necesario para pasar este año tan difícil sin sacarle a nadie lo que tiene derecho a tener", dijo el Presidente al inaugurar una exposición de diseño e innovación industrial más grande de los últimos 50 años con más de 400 pymes de todo el país en el Centro Cultural Kirchner.