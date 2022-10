Ahora 30: qué pasa si los bancos no suben topes de tarjetas

Mientras el Gobierno presenta el Ahora 30, obtener el cupo disponible en su tarjeta de crédito cuando quisiera hacer una compra de $ 200.000 sería una misión posible para pocos: muchos bancos no están subiendo los límites disponibles de acuerdo con la evolución de la inflación, y sólo lo hacen a los segmentos de clientes VIP o Premium.

CUPO DISPONIBLE

Los banqueros se quejan que tienen que pagar una tasa del 75% a 30 días por los plazos fijos y prestar al 45% a 30 meses, con lo cual la ecuación no les cierra, a pesar de que tienen un beneficio en los encajes en el Banco Central. De ahí que no aumentarán los cupos disponibles o, si lo hacen, regirá para las operaciones a un pago, pero no en cuotas.