"Los puertos de países limítrofes se han convertido en los principales puntos de trasbordo regionales de contenedores contaminados con cocaína dirigidos a Europa y África. Al escanear todas las cargas, el intento de contrabando de droga se ha traslados a intentos a zonas fronterizas. Por lo cual, hemos dotado de escáneres a las ciudades de Colón, Concordia y Gualeguaychú; como así también binomios antinarcóticos (canes y guardas)", dijo Michel.

En esta línea, el funcionario dijo que "para ponerlos al tanto de las acciones que la Aduana está llevando adelante en materia prevención del narcotráfico, convocamos a los legisladores de Entre Ríos a una reunión el jueves 16 en la sede de la Aduana de Buenos Aires".

"Entendemos que no hay margen para especular con el tema narcotráfico y no vamos a entrar a mencionar lo que no se hizo en el pasado. Debe ser una política de estado que no se utilice para chicanas políticas", concluyó.