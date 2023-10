Este tipo de cambio llegó a subir más de $100 en la jornada anterior hasta los $1.050, lo que representa su récord nominal histórico intradiario.

Así, la brecha con el dólar oficial terminó en un 188,5%, luego de quedar a un paso del 200% el martes, superando los niveles alcanzados en julio de 2022, tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía.

Según confirmaron fuentes del mercado paralelo a Ámbito, durante la jornada se realizaron nuevos operativos y muchas cuevas quedaron paralizadas.

El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa dijo que denunciará judicialmente quienes realicen operaciones ilegales en un mercado con pocos actores. "Muchos agentes (de cambio) no vinieron a trabajar, uno deduce por el temor que mete el Gobierno, y esto achica más a un mercado de por sí reducido", explicó un agente de cambio bajo condición de anonimato.

¿Por qué sube el dólar blue?

La inédita disparada del dólar blue está vinculada principalmente a la incertidumbre económica y política. En las últimas horas, declaraciones del candidato liberal Javier Milei alentando a los ahorristas a huir de los depósitos en plazo fijo generaron temor en la plaza. Sus dichos le valieron críticas de Massa y de representantes del sector financiero.

Desde el Gobierno y el BCRA sostienen que el sistema financiero es sólido, y que la reacción está sobredimensionada. De hecho, la asociación ADEBA que nuclea a los bancos pidió "responsabilidad democrática" y habló de "declaraciones infundadas" que generen "incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras".

Los bancos no mencionaron el nombre de Milei, pero la alusión fue más que clara. "Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación", dijeron tajantes las entidades financieras.