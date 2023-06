5 opciones para invertir tu aguinaldo

Luego, Agustín explica cómo comprar dólares a través de Quick Trader, un broker respaldado por SBS (Sociedad de Bolsa). Destaca que en este momento Quick Trader ofrece la opción de comprar dólar MEP sin comisiones, lo cual lo convierte en una alternativa económica para adquirir dólares.

La tercera opción que propone es invertir en CEDEARs. Los CEDEARs son acciones de empresas extranjeras que cotizan en pesos en el mercado argentino. Natoli destaca que con menos de 10 mil pesos podemos invertir en empresas como Apple, Tesla, Microsoft y Coca-Cola, entre otras. Además, resalta que al invertir en CEDEARs estamos diversificando nuestro portafolio y no estamos expuestos a la economía argentina.

La cuarta opción que menciona es invertir en criptomonedas. Plantea dos formas de hacerlo: buscar renta fija a través de criptomonedas estables como el USDT, donde podemos generar intereses en dólares y cubrirnos de la inflación argentina, o invertir directamente en criptomonedas como Bitcoin a largo plazo. Natoli menciona que tiene una parte de sus ahorros en Bitcoin y confía en la tecnología y en su potencial de crecimiento.

Finalmente, Agustín habla de la minería de criptomonedas como otra opción de inversión. Explica que la minería consiste en resolver complejos problemas matemáticos para validar transacciones y recibir recompensas en criptomonedas. Sin embargo, advierte que la minería requiere de conocimientos técnicos y una inversión inicial considerable.

En resumen, Agustín Natoli nos presenta cinco opciones para invertir nuestro aguinaldo: comprar dólares, invertir en CEDEARs, invertir en criptomonedas, buscar renta fija a través de criptomonedas estables y explorar la minería de criptomonedas. Recuerda que es importante investigar y entender los riesgos de cada inversión antes de tomar una decisión.