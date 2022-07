Economía: por qué bajaron los precios del dólar y qué medidas se esperan

El columnista de AHORA, especialista en economía, Maximiliano Montenegro, explicó que es lo que sucedió.

"Hubo una caída fuerte que han tenido los dólares libres en los últimos dos días, más pronunciadamente el viernes, cerrando la semana con el dólar que importa, el Contado con Liquidación, que es el dólar para las empresas, en 288 pesos, luego de que llegó a estar arriba de 350 pesos; y el dólar MEP, que es el dólar en blanco dentro del sistema financiero, en 280 pesos, 50 pesos abajo de los 330 pesos que también había tocado en los últimos días; el blue abajo de los 300 pesos, en 296. Aunque lo importante son los dólares financieros en blanco", repasó el analista.

"Esa señal, más la suba fuerte de los títulos públicos en dólares tiene que ver no solamente con esta expectativa que se genera porque hay un apoyo político a lo que quiere implementar Sergio Massa, que es un ajuste, sino fundamentalmente a que el Banco Central, anticipando esta llegada de Massa, y obviamente forzado también por el nuevo equipo económico, subió fuertemente las tasas de interés el jueves", indicó Maximiliano Montenegro.

En ese sentido, explicó que "se subió la tasa de interés de referencia de las Leliqs (letras del tesoro) 800 puntos, 8 puntos que la suba más fuerte del 2019. La tasa de interés para los depositantes pasa del 53% al 61% en la nóminal anual. Pero la tasa efectiva anual, si uno deposita en el banco y va renovando el capital e intereses del depósito, es del 81% anual. Es una tasa interés más alineada con la inflación".

"Y por otro lado -puntualizó- también el Tesoro a través la Secretaría de Finanzas en la semana conválido tasas de interés mucho más elevadas de las que venía convalidando hasta ahora, 70% nominal anual, que efectiva anual es una tasa superior al 95% anual y de esa manera pudo conseguir 300.000 millones de pesos de financiamiento neto".

"Que quiero decir con esto -subrayó Maximiliamo Montenegro-: que se ha pasado de un Banco Central y una política monetaria que financiaba la corrida al dólar, a una política monetaria que al menos no la incentiva".

Para el columnista de AHORA, "esto quiere decir que aquel que tiene dólares ya hoy no tiene, con estas tasas más elevadas, el incentivo de guardarse los dólares y financiarse con pesos baratos. O aquel que tiene un ahorro en pesos y dudaba porque la tasa de interés venía perdiendo frente a la inflación fuertemente y se corría al dólar, ahora con esto tasa de interés se ancla más lo que se llama la demanda de pesos. Es decir, es el ABC de lo que hay que hacer frente a una corrida cambiaria. Esto junto con la expectativa del nuevo Ministerio de Economía es lo que hizo bajar fuerte a los dólares libres, que de todas maneras sigue en niveles muy elevados, y subir los bonos en dólares".

bcra.jpg Para Maximiliano Montenegro, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), dejó de incentivar la corrida con las medidas tomadas la semana pasada.

Las medidas que se vienen

De acuerdo a lo anticipado por el propio Sergio Massa, este lunes presentará a su equipo económico y el miércoles anunciará las primeras medidas. Para Maximiliano Montenegro, el plan del nuevo ministro tendrá "una pata en el ajuste fiscal, va a ratificar el ajuste fiscal que anunció Silvina Batakis, pero ahora con apoyo político. Más algunas decisiones adicionales".

Respecto a ese segundo punto, el economista de AHORA, reveló que "Massa avaló en un primer momento en privado, no públicamente, todo el tema de la cuenta única (centralización del gasto en el ministerio de Economía) y además hacer un ajuste sobre aquellas provincias que no habían ejecutado gastos públicos en los primeros seis meses, lo cual es un ajuste fiscal fuerte de 600.000 millones de pesos que obviamente va a generar ruido político. Uno supone que ahora con este apoyo político va a ser más fácil de concretar".

Silvina Batakis.jpg Silvina Batakis anticipó el ajuste que ahora pretende llevar adelante Sergio Massa.

En ese ajuste mencionado, Maximiliano Montenegro indicó: "Hay 200.000 millones de pesos de Obra Pública, hay 50.000 millones de pesos de transferencias provincias que se debieron hacer el primer semestre y que ya no se van a hacer; 50.000 millones de pesos de transferencia a Universidades también. Es decir, temás urticantes desde el punto de vista político, pero sobre los cuáles Massa va avanzar".

Cómo aumentar la oferta de dólares

Uno de los objetivos de la nueva gestión en Economía, será aumentar la oferta de dólares, para evitar más corridas. En ese punto Maximiliano Monteegro describió que "hay una gran discusión", pero anticipa "que habrá todo un paquete de incentivos para el campo, que van a ser distintos a los que anunció aisladamente en los últimos días el Banco Central, porque no tienen mucha efectividad". "Si -agregó- habrá algo más agresivo para que el campo liquide en parte la cosecha que tiene retenida y al mismo tiempo es probable que se busque algún financiamiento adicional".

soja.jpg Sergio Massa anunciará medidas que potencien la liquidación de la cosecha.

En cuanto a ese punto, la búsqueda de finaciamiento adicional para aumentar la oferta de dólares, Maximiliano Montenegro se refirió a los nombres en el equipo de Sergio Massa. "Hay algunos nombres como Guillermo Nielsen que fue Secretario de Finanzas del exministro de Economía Roberto Lavagna y que es un hombre que está cerca de Sergio Massa y el propio Lavagna, que va a estar asesorando, buscando algún tipo de financiamiento en organismos internacionales, en fondos soberanos, para tratar de recomponer rápidamente las reservas del Banco Central que va a ser la tarea principal".

nielsen.jpg Guillermo Nielsen, el hmbre de Sergio Massa que se encargaría de buscar financiamiento externo para recomponer reservas.

Para el analista esto es clave "para destrabar esta situación en la cual el Banco Central tiene fijado un tipo de cambio oficial en 130 pesos, pero no entrega los dólares a los importadores. Eso dispara precios y genera una paralización en varios sectores productivos". "Esta es una situación muy complicada porque también trae aparejada la discusión sobre si hay que provocar o no una suba más rápida del tipo de cambio oficial, es decir, una devaluación en el contexto inflacionario que tenemos. Ese me parece que es el punto que todavía no está definido dentro del equipo de Sergio Massa y el que genera más controversia".