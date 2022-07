Durísima crítica de Medina a Facundo Sava tras la victoria de Arsenal ante Patronato

El dato de color fue que en la entrevista posterior al partido, la declaración de Alejandro Medina, el arquero del equipo de Sarandí, sorprendió a todos por su dureza.

“Por suerte las pelotas no entraron, y es importante para mí porque enfrenté a un técnico que dijo que soy un cagón”, mencionó, en relación a Facundo Sava. Y amplió. “La verdad que no sé por qué dice que soy un cagón, pero soy un profesional; debo respeto y voy a respetar”.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1545831492470931458 "ESTE TRIUNFO ES IMPORTANTE PARA MI, PORQUE ENFRENTÉ A UN TÉCNICO QUE ME DIJO QUE SOY UN C...". Alejandro Medina picante tras la victoria de Arsenal sobre el Patronato de Facundo Sava en la #LigaProfesional. pic.twitter.com/cw9FatSO4k — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2022

Ambos se conocen de Quilmes, donde Sava dirigió al guardavallas, temporada de la Primera B Nacional en la que terminó ascendiendo Barracas Central. El 6 de enero de 2021, Medina asumió su responsabilidad en la derrota 2-1 ante Instituto en Córdoba, por no haber dejado el campo de juego cuando se lesionó y por el gol que le convirtieron en el empate.

“Se me acalambraron los dos gemelos, traté de aguantar lo que pude, sentí que no tenía que salir porque era un momento crucial del partido. El primer gol fue por un mal cálculo; ahora me tiene triste el resultado, pero estamos vivos y esperando lo que viene”, dijo en su momento el arquero, que amplió: “Yo me responsabilizo de todo, cuando Facundo (Sava) quería meter a Esteban (Glellel) yo le hice señas que no” remarcó entonces, en declaraciones que reprodujo La Nación.