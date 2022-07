Dólar soja: "No incluye a pequeños productores"

"La postura de la Federación Agraria es la de seguir esperando, porque nuevamente no nos toca a pequeños y medianos productores. Esta medida está pensada para que, con el 30% se compren dólares, y la mayoría de nuestros representantes no tienen esa posibilidad, no pueden especular", resaltó Guía. Y agregó: "Esta es una medida para grandes productores, concentrados, o grupos económicos. Los que entienden la producción como unidad de negocios, no como forma de vida".

El dirigente rural resaltó luego: "Esto traerá más concentración. La mayoría de los pequeños productores ya vendió".