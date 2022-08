Docentes: para Bordet, si hay paro, se cae la paritaria

LEER MÁS: Agmer rechazó la oferta salarial y evalúa un paro docente

"Hemos hecho una propuesta del 20% más, vamos a estar llegando casi al 60%, muy por arriba de los índices inflacionarios. Queremos proteger el salario docente, no queremos perjudicar a los trabajadores. La negociación requiere de buena fe de ambas partes", explicó Bordet. Y agregó: "Nos pidieron mejorar la propuesta, hemos hecho una mejora sensible, de 6 puntos, que esperamos que sea bien merituada. Lo fundamental es que no se corten las negociaciones, porque se interponen medidas de fuerza automáticamente se da por caída una paritaria que cuesta mucho abrirla".

"Es importante seguir conversando, tener los canales de diálogo abiertos, como los hemos tenido siempre, pero siempre con los chicos en las aulas. Nuestros niños no pueden perder días de clase", resaltó a continuación el mandatario entrerriano. Y finalizó: "Los gremios y el gobierno nos vamos a poner de acuerdo. Nuestra aspiración es que los sueldos les ganen a la inflación".