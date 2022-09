Dirigentes entrerrianos se movilizaron en Paraná

La vicegobernadora María Laura Stratta consideró que la convocatoria significó un "no rotundo" a la violencia, al odio, y de defensa a la democracia. "Repudiamos el atentado contra la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner), pero también el atentado contra la democracia”.

En tal sentido, llamó “a cada ciudadano desde su lugar, a bregar por una mejor democracia, por más derechos”. Dijo que “lo que sucedió ayer (por la noche del jueves 1) nos interpela como sociedad y, desde nuestro rol institucional, a poner más madurez, sensatez y a construir discursos que nos permitan expresar nuestras posiciones, debatir diferencias, pero poniendo a nuestro país y a la democracia por encima de cualquier otra cuestión”.

Sobre el mensaje de repudio al hecho y de apoyo a la defensa de la democracia de parte de la oposición, la vicegobernadora consideró: “Es el hecho violento más dramático vivido por nuestro país desde la restauración de la democracia. A esto hay que decirlo claramente y con contundencia. Es un atentado contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la nación. Tiene que llamarnos a la reflexión respecto a estos discursos que estimulan la grieta, el odio y le hacen mucho mal a nuestro país”.

Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl dijo estar "muy preocupado por el atentado que sufrió anoche nuestra vicepresidenta. Lo que sucedió es de una gravedad institucional que nos debe convocar a todos a la reflexión. Dentro de la democracia no hay espacio para este tipo de expresiones que ponen en riesgo la vida de las personas y la paz social".

Subrayó: "Repudiamos este hecho y cualquier acto de violencia, porque los argentinos nos merecemos una sociedad en paz”.

Bahl señaló que “hay que acabar con las expresiones de odio, ya sean políticas, raciales, sociales, porque además de vulnerar derechos, generan un clima de malestar con consecuencias terribles. Tenemos la responsabilidad de seguir trabajando por un país en donde en las diferencias se diriman pacíficamente. Esto nos tiene que encontrar unidos, más allá de las banderas partidarias o los colores políticos, porque lo que estamos haciendo hoy es defender la democracia".

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, analizó la realidad nacional a raíz del ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aseguró: “Se está viviendo un momento muy caro para la democracia. Ha sido una situación que interpela a las instituciones y merece más participación democrática. Es lo que está sucediendo. El Poder Ejecutivo provincial, los Cuerpos Legislativos, las distintas instituciones, las organizaciones civiles, el oficialismo y la oposición, todos en conjunto, están repudiando los actos de violencia que atentan contra la salud de las instituciones”.

En tanto, la ministra Marisa Paira, expresó: " Esto es, como decíamos hoy y compartíamos entre muchos y muchas, una manera de fortalecer la democracia porque estamos convencidos que el odio nunca es el camino. Nunca es por el camino del odio, si es por la construcción conjunta. Sí es como dijo nuestro gobernador hoy: por respetar las diferencias y construir desde la diferencias".

A su turno, el ministro Economía y Producción, Hugo Ballay expresó su "repudio absoluto a este hecho de violencia en contra de nuestra vicepresidenta, dos veces presidenta, la compañera Cristina". Entiende que este hecho "es producto de un montón de incentivos que conllevan a esto".

Ballay agradeció "a todos los que se hicieron presente en la plaza Mansilla y por supuesto que el principal objetivo es la defensa de la democracia entre todos, no importa el color, la diferencia que pueda haber por el pensamiento de cada uno, pero defender y mejorar la democracia, creo que es lo que va a llevar a hacer una mejor Argentina".

La senadora Nancy Miranda, dijo que "la sensación que vivimos anoche es de algo que hace muchos años que no se daba, pensábamos que esto ya no se iba a volver a ocurrir. La última vez sucedió con el ex presidente Raúl Alfonsín y la verdad que volver a ver anoche, fue una sensación muy fea".

Miranda se dirigió a la sociedad y dijo que "tratemos de tener tranquilidad, que la cosas van a mejorar, pero depende de nosotros que no ocurran estos hechos de violencia, de tratar de poner cada uno de nosotros para que esto se tranquilice y mejoremos entre todos, porque si algo sale mal nos irá mal a todos y si las cosas salen bien, nos irá bien a todos".

El diputado Juan Manuel Huss, dijo estar “muy preocupado” como ciudadano: “primero por el hecho grave que ocurrió ayer a la noche”, al que calificó como “un hecho gravísimo”.

Lamentó: “Nací y viví en democracia y la verdad que lo que vivimos ayer no lo vi nunca ", y agregó: "Tiene que ser un llamamiento para toda la sociedad, para toda la clase dirigencial: hay que parar con los discursos de odio. Esto ocurre porque se han roto todos los límites institucionales y políticos que hacían de la convivencia de la democracia".

“El día de hoy tiene que ser el nunca más. También la política y los medios de comunicación darle pantalla a personajes que hacen de su accionar político a través de la violencia. Me parece que en esto se está empezando a movilizar un sector muy importante de la sociedad", señaló y reiteró: “Esto tiene que ser un llamamiento a toda la sociedad. Hay que ponerse en esto muy claro y muy duro”.

En ese sentido se refirió sobre lo que le ocurrió a la vicepresidenta y lo que hubiese podido pasar y expresó: “No es el país que yo quiero que se críen mis hijos ni los hijos de ningún argentino y argentina”.