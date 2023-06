Diana Mondino: "El kirchnerismo viene para robar"

"La situación de los tamberos es muy mala desde hace muchos años, la sequía profundizó todo, pero el queso es tan caro porque básicamente es tasa de interés", explicó la especialista. Y lanzó: "En Argentina despreciamos todo lo que sea biológico porque decimos: total no se pueden ir. Por eso cada vez hay menos tambos y más viñedos abandonados. En Argentina despreciamos el trabajo".

La economista aseguró que en Argentina "venimos tomando muy malas decisiones de manera sistemática y tenemos un Congreso al que no se respeta". Y acotó: "Si no estoy de acuerdo con algo que proponga el partido por el que fui elegida, no lo votaré. Lo maravilloso que tiene la Libertad Avanza es que nadie da órdenes sobre qué hacer. En el truco hay que mentir, y en la política hay que cambiar eso, que no haya que mentir y que uno pueda decir lo que opina".

En otra parte de la entrevista, la precandidata del partido de Javier Milei opinó sobre el kirchnerismo: "Se sostuvo y creció con todo lo que han robado, que permite pagarle a un montón de gente para que los apoye. Es un mito que Néstor Kirchner tenía las cuentas ordenadas, si teníamos superávits gemelos, ¿por qué no los mantuvimos? Cristina entregó el gobierno a Macri con un déficit sustancial, la economía cerrada, las ventas del dólar futuro y cepo". Y finalizó: "El kirchnerismo viene para robar".