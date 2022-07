Detienen a dirigente rural de Diamante vinculado a la banda de Celis

Según precisaron fuentes de la fuerza nacional, el operativo ocurrió a las 3.20 mientras uniformados realizaban controles en la intersección de Gorriti y Teniente Agneta. Allí detuvieron la marcha de una pick up Volkswagen Amarok en la que se desplazaban dos hombres y dos mujeres.

Ni bien procedieron a la requisa de la camioneta, detectaron dos pistolas (una Browning y otra Glock) calibre 9 mm; 11 cargadores y 196 municiones (96 de calibre 9 mm, 65 cal .40 y 35 cal .32).

Además, los gendarmes también hallaron 360 dólares, 151.960 pesos, una balanza de precisión, medicamentos en tabletas y ampollas, seis jeringas con agujas y un gramo de cocaína, informó diario La Capital de Rosario.

A raíz de este procedimiento, el juez federal en turno dispuso la detención de los cuatro involucrados, el secuestro del vehículo y todos los elementos hallados en el procedimiento.

Según confirmó ANALISIS, los detenidos son Leonardo Roberto Airaldi, Jimena Irupé Burne, Zulema Beatriz Troncoso y Lucas Alejandro Peralta. Airaldi es el ex titular de la Sociedad Rural de Diamante, que fuera mano derecha del ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.

Leonardo Roberto Airaldi Diamante Tavi Celis

Según reveló la investigación periodística del libro “Territorio Narco” de los periodistas Daniel Enz y José Amado, Airaldi estuvo vinculado con la red de narcotráfico comandada por Daniel “Tavi” Celis -en la que también estuvieron involucrados altos funcionarios municipales de Paraná- y era con quien Celis hacía negocios por la llegada de marihuana procedente de Rosario.

Cuenta Territorio Narco: “Airaldi apareció en la escena pública en pleno conflicto rural, en el 2008, después de la muerte de su padre, un reconocido dirigente agropecuario. El joven empezó a administrar una importante fortuna, procedente de la herencia, pese a los reclamos de su madre, Mirta Balbi, también integrante de la Sociedad Rural de Diamante. Cuando cumplió 30 años hizo una fiesta inolvidable, con mucho gasto, de la que participaron las principales autoridades políticas, policiales y de fuerzas nacionales con destino en la zona. Entre ellos, estuvo el comisario Ricardo Frank, ex jefe departamental Diamante.

Airaldi iba seguido a Buenos Aires y era asiduo concurrente a los principales cabarets capitalinos. Siempre llegaba en su moderno automóvil Mercedes Benz. Una vez concurrió con ese vehículo al reclamo agropecuario, en la rotonda de acceso a la ciudad de Victoria. Los productores lo echaron del lugar, por su ostentación permanente. Cuando chocó con el auto, su madre le envió una carta documento a la empresa de seguros para que no le pagaran el dinero correspondiente. Eso profundizó el distanciamiento con su progenitora, por lo cual incluso la justicia dispuso medidas de restricción al propio Airaldi.

Logró un importante crédito del Banco Nación, nunca lo terminó de saldar y en castigo, al gerente porteño que otorgó el préstamo lo enviaron a la ciudad de Santo Tomé (Santa Fe)”.

En otro de los capítulos de Territorio Narco, se ahonda sobre la relación de Airaldi con Celis: “Hacía tiempo que Daniel Celis estaba relacionado con Leonardo Airaldi, terrateniente y productor agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural del Departamento Diamante. Un hombre a quien le podrá faltar algo, pero jamás será dinero. Según los indicios surgidos en causas federales y en declaraciones de los mismos imputados de la banda narco, sus vínculos con el Tavi en negocios del narcotráfico venían desde al menos un año atrás; aunque extraoficialmente otros dicen que tuvieron una única y fallida empresa en común. A mediados de 2015, cuando ya estaba sellado el acuerdo político con Sergio Varisco, Celis se había quedado sin proveedor y estaba necesitando traer marihuana, para afrontar los gastos de la campaña electoral. Airaldi, que tenía poder suficiente para manejar todo lo que ocurriera en el Departamento Diamante, hizo llegar un barco cargado de droga desde el norte que transitó por toda la Hidrovía del Paraná sin problemas, y descargaron la mercadería en la costa entrerriana. Pocos recuerdan con precisión la cantidad, pero hablan de toneladas. Miles de kilos. Entonces, Airaldi lo citó a Celis para decirle que tenía resuelto su problema.

—Llevala y vendela, cuando termines de vender todo me lo pagás.

—¿Vos estás loco? No tengo la estructura para vender todo esto en poco tiempo. Mucho menos para guardarlo, es peligroso dejar tanta droga guardada, la podemos perder. No me jodas más.

—Dale, llevalo nomás y después arreglamos.

—Tampoco tengo la plata para pagarte ahora, entre la campaña de Varisco y las demoras para que este tipo me cumpla con los acuerdos estoy sin un peso.

—No te preocupes Dani, ya te dije que después ves cómo me lo pagás, llevalo y vendelo como puedas.

Algo se vendió pero una gran parte de la mercadería se perdió: la que no se pudrió la secuestró la Policía…”.

La detención: circulaban con drogas, armas y dinero

En el control físico efectuado a la camioneta en la que se trasladaban los detenidos se halló:

- en el panel de la puerta del conductor un arma Browning sin documentación y sin número de serie, con munición en recamara con un cargador colocado con 12 municiones y un cargador con siete municiones calibre 9 mm;

- en la fosa de la palanca de cambio se encontraron dos cargadores con 12 municiones, 14 municiones calibre 9 mm y un teléfono celular marca IPHONE color gris;

- debajo del asiento del acompañante se halló un teléfono celular marca TCL color negro, un arma marca Glock, con su correspondiente documentación, con dos cargadores sin municiones y una cacha de empuñaduras que se encontraban en su respectiva caja de transporte

- en una mochila color negra se encontró un cargador de Glock con 15 municiones calibre 40 mm; 50 municiones calibre 40 mm; 35 municiones de 32 mm; un cargador con 13 municiones calibre 9 mm; un cargador con 10 municiones calibre 9 mm; un cargador con 14 municiones calibre 9 mm; un cargador con 14 municiones calibre 9 mm; una balanza de precisión sin marca color gris; 60 dólares en billetes de diferente denominación; cinco tabletas de Bimax Flash 50 con ocho pastillas en total; seis jeringas y agujas, cinco tabletas de clonazepam con 74 pastillas en total; cuatro tabletas de Alplax Alprazolam con 77 pastillas en total; una tableta de Calmador Tramadol con cuatro pastillas; cuatro pastillas de clonazepan Clonagin; una tableta de Tranquinal con cinco pastillas; cuatro tabletas de Alprazolam Klonal con 60 pastillas; una ampolla de Denadril, y siete ampollas de Flexicamin.

De la requisa efectuada a Leonardo Airaldi se constató que poseía dos teléfonos celulares ambos de marca IPHONE con protector color verde y rojo; una riñonera que contenía un total de 100.200 pesos de billetes de diferente denominación; en el bolsillo del pantalón tenía la suma de 51.750 pesos en billetes de diferente denominación, 200 dólares en billetes de 100 dólares y una billetera con seis credenciales de armas de diferentes armas; dos credenciales de legítimo usuario (una vigente y una vencida); siete libretas de consumo de municiones; un carnet de conducir de timonel y yate motor y una credencial perteneciente al ciudadano en cuestión de la Policía Federal Argentina; una cédula de identificación de automotor del vehículo dominio AD967HK; nueve tarjetas varias de crédito y débito.

De la requisa efectuada a la ciudadana Burner se constató en la muñeca un envoltorio de nylon con sustancia blanca polvorienta blancuzca, una billetera con tarjetas varias y la suma de 9.670 pesos de billetes de diferente denominación y dentro de su cartera se constató la suma de 29.000 pesos de diferente denominación.

De la requisa efectuada al ciudadano Peralta se constató un teléfono celular marca IPHONE color gris y una billetera con tarjetas varias y 10.200 pesos.

En la requisa efectuada a Troncoso se halló en sus prendas de vestir un estuche de anteojos con 1.520 pesos en billetes de diferente denominación y una tarjeta de débito.

Allanamientos en los domicilios

Tras la detención, la justicia dispuso efectuar una serie de allanamientos en los domicilios de los apresados.

Según supo ANALISIS, en la casa donde reside Leonardo Roberto Airaldi en Diamante se secuestró un chaleco antibalas marca American Blindajes, modelo 3703, serie N° 24752 fecha fabricación 05AGO2005. No se encontraron otros elementos de interés para la causa ni se realizaron detenciones.

En un segundo domicilio de la misma ciudad entrerriana se ingresó haciendo uso de la fuerza pública dado que no se encontraba nadie en la vivienda. Tras la requisa efectuada se procedió al secuestro de una caja de cartón de color marrón que tenía en su interior cuatro bolsas con sustancias estupefacientes (cogollos) haciendo un peso total de 619 gramos y una balanza digital SF- 400 color blanco; un tubo de aluminio que poseía en su interior un cigarrillo armado casero de marihuana semicombustionado; una balanza de precisión digital marca SKU, modelo RBCO-01; la suma total de 10.000 pesos argentinos todos de 100 pesos; dos bochitas de sustancia polvorienta de color blanca símil a cocaína haciendo un peso total de 4,5 gramos; un tubo de plástico transparente que posee en su interior cuatro cigarrillos armados de tipo casero.