Desde ATE advierten una ola de despidos en el Estado

ATE y UPCN Estatales: Gobierno pagará 8,3% y los gremios no aceptan la propuesta

La advertencia desde ATE

"Milei no tiene la opción de pagar o no pagar el aguinaldo, ya que si no lo hiciera estaría violando el orden público, tiene que saber que desde hace 78 años el movimiento obrero cobra aguinaldo, es un derecho adquirido desde diciembre de 1945 y está legislado", sostuvo Aguiar en declaraciones a Radio Nacional.

El dirigente sindical señaló que "el pago del SAC es un derecho conquistado en diciembre de 1945 y está incorporado a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744".

"Además, la Ley 23.041 de orden público establece su pago en la administración pública central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado", agregó.

Además, Aguiar consideró que "la motosierra" de Milei "no era para la casta sino para las y los trabajadores" y advirtió: "Hemos confirmado, a partir de trabajadores que forman parte de las reuniones de transición entre la gestión saliente y gestión entrante, que van a existir despidos en el Estado después del 10 de diciembre".

"Se está haciendo una búsqueda exhaustiva, elaborando bases de datos con quienes han ingresado a la administración pública durante los últimos años", dijo.

Frente a ese contexto, ATE declaró el "estado de alerta en toda la administración pública" y decidió "impulsar medidas de fuerza preventivas y sectoriales".