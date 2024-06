Vóley: una figura de la Selección dejará luego de los Juegos Olímpicos

Luciano De Cecco confirmó un bombazo para todos los amantes del vóley en diálogo con TyC Sports . Si bien por su edad era algo que se podía prever, el armador afirmó que no estará en Los Ángeles 2028 con el combinado nacional: "A 2028 no llego. Tienen que jugar otros chicos. Ya hice cuatro ciclos olímpicos que son 20 años. Más los años de juveniles. Yo creo que la rueda tiene que seguir girando".

"Hay chicos atrás mío que son increíbles y que necesitan jugar, tener su primera experiencia y ser protagonistas. Eso no quiere decir que no lo puedan hacer mientras esté yo porque obviamente tanto Matías Sanchez y Matías Giraudo tienen todas las condiciones para ser como yo o incluso mejores", apuntó el símbolo de la selección. Y agregó: "Pero tienen que jugar. Ellos tienen menos tiempo de juego y me toca a mí por diferentes situaciones. Pero me gustaría que ellos lo tengan y puedan jugar, se puedan desenvolver y puedan vivir una experiencia a la Selección diferente a la que están viviendo ahora. Para esto también hay que dejar fluir. Yo creo que tampoco puedo estirar tanto la cuerda por algo que en realidad es de todos. Fue mío por una cierta cantidad de tiempo, después va a ser de ellos para lo que duren y después van a venir otros. Así es la Selección".