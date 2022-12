Video: la emoción de Lionel Messi y un gracias muy especial

Mientras lo entrevistaba para la TV Pública, la periodista Sofía Martínez le dijo al rosarino: “Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo”, comenzó su emotivo reconocimiento.

Y siguió: “No hay nene que no tenga la remera que no sea la original o la trucha, de verdad marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Así que muchísimas gracias, capitán”.

Leo Messi: "Seguramente va a ser mi último Mundial" - Argentina 3-0 Croacia - Qatar 2022

Messi, que escuchó atentamente el mensaje de gratitud con una sonrisa, le agradeció el gesto a la periodista y contó que sintió “el cariño de la gente desde la Copa América para acá”, al tiempo que resaltó lo logrado por el plantel argentino hasta llegar a esta instancia.

“Más allá de que todos queremos ser campeones y terminar de la mejor manera, este es un proceso intachable: llegamos invictos al Mundial, recibimos un golpe durísimo en el primer partido, volvimos a levantarnos y terminamos llegando a una final. Creo que este grupo fue un ejemplo de principio a fin y ojalá se nos dé. Pero es fútbol, puede pasar de todo y lo bueno es que los argentinos aprendimos un poco eso y ya lo que importa no es solo el resultado, sino todo el camino recorrido”, se explayó el Diez.

“Antes por ahí se valoraba más ganar o perder y hoy creo que la gente valora otra cosa, pero bueno, que no tengan duda de que vamos a jugar como lo venimos haciendo, intentando dar todo y dando el máximo como lo hicimos en estos cinco partidos”, finalizó.

En otro orden, el emblema de la selección argentina no pudo contener su emoción: “Estoy sintiendo muchas cosas en la cabeza. Es muy emocionante ver todo esto. Como dijimos al principio, ver esta gente, la familia. Fue algo increíble lo que vivimos durante todo el Mundial. Vamos a jugar el último partido que era lo que queríamos”.

“No sé si es mi mejor Mundial, como dije hace un tiempo estoy disfrutando muchísimo de esto, desde que llegamos, este mundial, más allá que nos tocó empezar perdiendo. Estábamos confiados que lo íbamos a sacar adelante. Le pedí que confíen porque sabíamos lo que somos. Este equipo es una locura, una vez más Argentina está en una final del mundo. A disfrutar”, agregó Messi, que este martes superó dos nuevos récords durante la noche en el estadio Lusail.

Con su primer gol, llegó a los 11 en su historial en las Copas del Mundo, y superó a un histórico goleador como Gabriel Batistuta. Además, jugó su partido número 25 en esta competición e igualó a la leyenda alemana Lothar Matthäus, marca que podría ostentar en soledad desde el domingo que viene.