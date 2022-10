Video: impactante momento en que un policía bonaerense le dispara a un camarógrafo

La policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma y el partido terminó siendo suspendido al no haber garantías de seguridad: apenas se disputaron 9 minutos luego de que la nube de gases lacrimógenos ganara las tribunas y el campo de juego. En las afueras de la cancha, un camarógrafo del canal TyC Sports, Fernando Rivero, resultó herido y recibió tres balazos de goma.

https://twitter.com/porquetendencia/status/1578212701872037894 "TyC Sports":

Porque la Policía le disparó a un camarógrafo de ese canal durante los incidentes en el estadio de Gimnasia pic.twitter.com/dhfmOJib4i — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 7, 2022

Rivero se encontraba realizando la cobertura de los hechos y al grabar los incidentes entre hinchas de Gimnasia y la policía recibió la agresión de las fuerzas públicas: “Me vio y me tiró, estaba al lado de él”, dijo la víctima en el programa Presión Alta (TyC Sports) sobre la actitud del efectivo.

“Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde”, relató el trabajador de prensa. “No se podía respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. La garganta y los ojos te mata”, continuó.

Otro de los periodistas de la señal que se encontraba en las inmediaciones de la cancha, Matías Pelliccioni, relató lo sucedido y cómo debió abandonar el reducto con sus colegas en un auto y ayudó a sacar a algunas familias que sufrían los efectos de los gases.

Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales fueron impactantes. Familias intentando escapar desde el interior del estadio porque no podían respirar a causa de los gases lacrimógenos. Incluso, muchos hinchas pudieron trepar los alambrados y saltar al campo de juego para tomar aire. Pudo haber sido una tragedia.

También se pudo ver a algunos futbolistas como Marcos Rojo y Brahian Alemán arrojando botellas de agua y bebidas isotónicas a la tribuna donde estaban los hinchas, desesperados por tomar oxígeno.

Ángela Lerena, periodista que estuvo cubriendo el encuentro para TNT Sports, también relató lo vivido en el Bosque en su cuenta de Twitter. “Chicos, personas con discapacidad, señoras, muchachos llorando, tosiendo, ahogados. La gente quedó encerrada entre los alambrados y el gas lacrimógeno. Gimnasia-Boca. Una noche de fútbol”, escribió.

El partido, que cerraba la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol, fue suspendido por el árbitro Hernán Mastrángelo por considerar que no había garantías de seguridad suficientes para continuar con el normal desarrollo del mismo.