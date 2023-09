Video: el golazo de Cuti Romero en la Premier League

Fútbol Patronato vs All Boys por Primera Nacional: cómo ver en vivo

Cuándo juega la Selección Argentina de Fútbol

Con la presencia de dos entrerrianos en la lista de Lionel Scaloni, la Selección Argentina de Fútbol se prepara para enfrentar los próximos días dos partidos por las Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección Argentina de Fútbol recibirá el jueves 7 de septiembre a Ecuador y visitará el martes 12 a Bolivia.

Eliminatorias Sudamericanas: los partidos de la Selección Argentina de Fútbol

7 de septiembre vs. Ecuador (L).

12 de septiembre vs. Bolivia (V).

12 de octubre vs. Paraguay (L).

17 de octubre vs. Perú (V).

13 al 19 de noviembre vs. Uruguay (L).

20 al 26 de noviembre vs. Brasil (V).

Selección Argentina de Fútbol: Lionel Scaloni citó a dos entrerrianos

En el listado dado a conocer por el DT del seleccionado campeón del mundo, hay dos entrerrianos: Lisandro Martínez y Marcos Senesi. El primero fue parte del plantel que levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022, mientras que el segundo fue llamado ocasionalmente a la Albiceleste, aunque finalmente no estuvo en la nómina del Mundial.

El fixture es el mismo que se utilizó para las Eliminatorias al Mundial 2022. Todos los seleccionados jugarán 18 partidos, nueve de local y la misma cantidad de visitante, en un período de tres años.

La nómina tiene algunos regresos como Franco Armani, que no había estado en la última citación por los compromisos de River, y Ángel Correa, campeón del mundo de muy buen momento en Atlético de Madrid. Pero también hay ausencias de peso: por lesión no están Paulo Dybala y Gerónimo Rulli y no fueron llamados Giovani Lo Celso y Joaquín Correa.

Los arqueros serán finalmente cuatro por precaución, porque Emiliano Martínez tuvo una molestia muscular en los últimos días. De todas formas, el Dibu llegaría sin complicaciones a los partidos. Los otros que están son Juan Musso y Walter Benítez.