Vicepresidente de River: "Se modificó y vulneró el VAR"

Fútbol Revelan audio del VAR en el gol anulado en el River vs Boca

Dirigente de River: "Se modificó y vulneró el VAR"

"La pelota le rebota a Lema y entra. Romero saca la pelota adentro. Extrañamente y vulnerando todo el proceso del protocolo VAR, la jugada se analiza y el VAR, sin ninguna herramienta que demuestre que la pelota no entró, decide que no es gol. Para mí, no hay dudas de que entró”, aseguró, en declaraciones a Radio Continental.