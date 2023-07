Vélez: un jugador fue amenazado de muerte por la barra

Tras las agresiones sufridas por el grupo violento de Vélez, el delantero del Fortín contó en F90 cómo fue la situación que vivieron: “Nos cruzaron cinco o seis autos y nos golpearon. Cuando baje la ventanilla me insultaron y me pegaron”. Además, el integrante de la Selección Sub –17 reconoció que era habitual ver a los integrantes del grupo violento en el predio y que el plantel se sentía apretado.