Varias sorpresas en la lista de Lionel Scaloni

B Nacional Patronato vs Almagro: cambian el día del partido

La lista de convocados por Lionel Scaloni

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FArgentina%2Fstatus%2F1709923684029432091&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Lista de convocados para los próximos encuentros ante Paraguay y Perú, correspondientes a la Fecha FIFA de Eliminatorias. pic.twitter.com/W5pReELCAK — Selección Argentina (@Argentina) October 5, 2023

Sorpresivas convocatorias en la lista de Lionel Scaloni

Para esta convocatoria, aparecen por primera vez los nombres de Facundo Farías (Inter Miami), Marco Pellegrino (Milan) y Carlos Alcaraz (Southampton, en la segunda división inglesa). Además, vuelven a estar convocados Lucas Esquivel (ex Unión de Santa Fe) y Bruno Zapelli, jugadores de Athletico Paranaense que ya habían estado en la última citación.

Sin entrerrianos en la lista de Lionel Scaloni

Por otro lado, la convocatoria del DT de la Selección Argentina de Fútbol no cuenta con jugadores oriundos de Entre Ríos. Esto se debe a la ausencia de Lisandro Martínez, oriundo de Gualeguay, quien atraviesa una lesión que lo tendrá alejado durante bastante tiempo de las canchas, y también a la no inclusión de Marcos Senesi, de Concordia, quien no fue tenido en cuenta para esta doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas (había sido incluido en las dos primeras fechas).