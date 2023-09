Uruguay superó a Namibia en el Mundial de Rugby

Uruguay , que por tercera vez vistió la camiseta amarilla, no la pasó bien, pero sacó adelante el encuentro ante Namibia , el rival más débil del Grupo A del Mundial de Francia, con un 36 a 26 . A pesar de enfrentarse dos rivales no europeos del Tier 2, el Parc Olympique de Lyon tuvo una gran concurrencia, de casi 50 mil personas. Los Teros superaron la presión de ser favoritos y consiguieron el objetivo de mínima, ganar un partido.

El try al minuto de juego fue un mazazo para Los Teros. Los ató. Los confundió y los hizo jugar con prisa. Gerswin Mouton interceptó un pase sin destino de Santiago Arata para correr más de 40 metros y zambullirse en el ingoal rival. Uruguay cedió la iniciativa y no defendió con agresividad. Así, llegó otro try, el de JC Greyling, tras varias fases y un buen traslado de pelota. El experimentado Tiaan Swanepoel aportó su puntería con el pie, frente a unos Teros que no encontraron el camino: buscaban marcar la diferencia por afuera, cuando el negocio estaba por el pack de forwards.

Además de equivocar el rumbo, no tuvieron precisión para el manejo de la pelota y cometieron errores impropios del nivel que venían mostrando. Los tries llegaron en gran medida gracias al trabajo de los delanteros; el primero apoyado por Baltazar Amaya luego de someter con el scrum y el segundo de maul apoyado por Germán Kessler. “Empezamos con una pelota perdida y un try de ellos, pero sabíamos que trabajando secuencia a secuencia el partido iba a venir. Teníamos el line y el scrum a nuestro favor y por algún lado íbamos a entrar. Nos dimos cuenta que era por ahí y empezamos a marcar la diferencia”, admitió el argentino Esteban Meneses, el entrenador.

Hubo un factor decisivo para que los Teros empezaran a torcer el rumbo del encuentro e inclinar la balanza su favor: la indisciplina de los africanos. Johan Coetzee vio la amarilla por derribar un scrum, mientras que Tjiuee Uanivi se fue amonestado por un tackle alto y Desiderius Sethie expulsado por el mismo motivo. Uruguay aprovechó esa superioridad numérica para remontar el 12-20 con el que se había ido al descanso. Los backs definieron el buen trabajo de los forwards.

Santiago Arata, Bautista Basso y Baltazar Amaya sumaron los tries de la segunda mitad. Este último, nacido en la Argentina y formado inicialmente en Hindú, acumula tres tries y se convirtió en jugador de Uruguay con más conquistas en la historia de los mundiales. No tuvo una buena tarde en el juego aéreo, pero su desequilibrio y determinación en los últimos metros es fundamental para desnivelar defensas.

De alguna manera a Uruguay le pesó el cartel de favorito, un rótulo al que no están acostumbrados en un Mundial. Los Charrúas llegaron a Francia 2023 con la clara premisa de dar el golpe frente a Italia pero, después de un gran primer tiempo, no aguantaron el ritmo de uno de los seleccionados que participa anualmente del Seis Naciones. “Después de haber perdido contra Italia era difícil emocionalmente, pero nos sobrepusimos a eso y a los nervios del primer tiempo. Namibia nos complicó en el juego aéreo, pero tuvimos paciencia y marcamos la diferencia con las formaciones fijas”, subrayó Meneses. Namibia se despide de séptima Copa del Mundo sin victorias. En 26 partidos aún no pudieron conseguir al menos una.

En su primera participación mundialista, en 1999, Los Teros derrotaron a España y en el 2003 a Georgia. Cuando regresaron a la máxima cita en Inglaterra 2015 no cosecharon éxitos, mientras que en Japón 2019 dieron el cimbronazo al vencer a Fiji. En este 2023 apuntaron más alto, pero volverán con otra victoria mundialista. La próxima semana tendrán un cierre especial: se medirán por primera vez en su historia ante los poderosos All Blacks. Una gran oportunidad para medirse con los mejores, según Meneses: “Es el equipo al que todos los jugadores y el staff quieren jugarle. Es una buena oportunidad para todos”.

