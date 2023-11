Con la obligación de ganar, Unión recibirá a Tigre en el estadio 15 de Abril en un partido que será arbitrado por Yael Falcón Pérez. En principio, el Tatengue es el más comprometido porque ocupa el penúltimo puesto de la tabla anual con 43 unidades, sólo por encima de Arsenal, quien descendió por promedios en la fecha 9 de la Copa de la Liga.

Los otros dos partidos claves son Platense - Sarmiento (46), con Silvio Trucco y Banfield - Gimnasia (45), con Facundo Tello.

Cinco equipos y cuatro partidos paralizarán el sábado futbolero en Argentina con la definición por el segundo descenso. Unión, Colón, Vélez, Gimnasia y Sarmiento son los clubes involucrados. Este sábado se jugarán todos los partidos a partir de las 18hs. ¿Habrá descenso o desempate?.

Unión (43 puntos) vs. Tigre, Vélez vs. Colón (45), Banfield vs. Gimnasia (45) y Platense vs. Sarmiento (46) son los equipos y partidos involucrados en esta lucha por quedarse en Primera División. Vale recordar que Arsenal, que no solo es el último de la Tabla Anual, sino que ya descendió por la tabla de promedios.

A qué hora juegan Colón y Unión

Sábado 25 de noviembre

18.00: Banfield-Gimnasia (Zona A) -TNT- Árbitro: Facundo Tello

18.00: Platense-Sarmiento (Zona B) -ESPN- Árbitro: Silvio Trucco

18.00: Unión-Tigre (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Yael Falcón Pérez

18.00: Vélez-Colón (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Ariel Penel

Fuente: Aire de Santa Fe