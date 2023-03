Una entrerriana fue distinguida en un partido de la NBA

image.png La entrerriana fue mencionada en un partido de LA Clippers en la NBA.

La entrerriana fue a la primaria en la Escuela Rocamora de Gualeguaychú, la secundaria la cursó en la Enova, y finalizó su educación en Buenos Aires, donde también cursó la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la UBA.

Luego viajó por Sudamérica y terminó en Estados Unidos donde lleva 20 años viviendo. “Estuve trabajando mucho en el mundo del entretenimiento en la parte de vestuario para películas y comerciales y ya hace mucho tiempo que estoy trabajando en medio ambiente”, contó,

Eugenia es presidenta de la sede de Surfrider Los Ángeles, que se dedicada a la defensa de los océanos, y es por esto que fue distinguida en el estadio de la NBA en un partido de los Clippers, como “heroína comunitaria” por su labor medioambiental.

“Mi amor por el mar siempre fue muy grande, que es donde voy estando lejos de casa. En Florida obtuve mi certificación como buzo y eso hizo que hiciera un clic por el cuidado de los océanos y sus arrecifes. Además hace años que tengo conocimiento de cómo afecta la contaminación en Gualeguaychú con la lucha contra las papeleras”, expresó.

Eugenia contó que una semana antes del partido se comunicaron con ella desde la NBA para hacerle la invitación, a la cual no le dio demasiada importancia en primera instancia, pero le emocionó el hecho de que se tratara de básquet, lo que le recuerda a sus sobrinos que viven en Gualeguaychú y practican el deporte en clubes locales.

“Llegamos un poco temprano, y estaba medio vacío, pero cuando empezó el partido estaba lleno, es como un gran show televisivo, todo pasa al mismo tiempo. En el medio tiempo nos vinieron a buscar y nos pusieron en la cancha con cámaras en vivo y nos dieron una remera que nos distinguía como héroes comunitarios”, describió.

“Fue impresionante ver a los jugadores y la dimensión de la cancha. Para mí fue muy especial porque le había comentado a mi familia que me iban a reconocer y en ese momento me estaba viendo en vivo desde Gualeguaychú”, comentó la joven.

Eugenia relató que la última vez que viajó a la ciudad fue en el mes de octubre. “Hacía años que no iba en esa fecha, por lo general trato de ir en la época de verano porque soy muy carnavalera, bailé para Marí Marí por años. Y me encantó vivir el día a día en la ciudad, que no lo sentía hace años”.

“Incluso, nos fuimos al Ñandu con una amiga, y no había nadie así que lo pudimos disfrutar un montón. Amo Gualeguaychú”, concluyó.

Fuente: Máxima Online