Un sueño hecho realidad: Capibá instaló su cancha de césped sintético

Viviana Vernackt, vicepresidenta, dijo que desde 2015 están trabajando en este tema: "Cuando lo veo así me parece irreal, no puedo creer. Me emociona demasiado, porque las jugadoras lo necesitaban", expresó.

José Galarraga padre, hoy presidente del club, dijo que está orgulloso: "Fue mucho esfuerzo, algo titánico para el club, que es de un poder adquisitivo medio-bajo. Verlo finalizado fue muy importante".