Un periodista increpó a Gabriel Heinze: "Sos un maleducado"

Tenso momento (muy tenso) entre Gabriel Heinze y un periodista en la conferencia de prensa tras la derrota de Newell's en Brasil.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS #DSPORTSNoticias

"Yo no soy un maleducado, no te equivoques: yo estaba hablando y vos me interrumpís", aseguró el entrerriano, quien se cruzó con el periodista que lo había interrumpido mientras daba su respuesta. "¿Cómo te voy a faltar el respeto si no me dejás terminar?", agregó Gabriel Heinze.