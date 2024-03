Un futbolista de Vélez acusado de abuso quedó en libertad

Los otros tres implicados, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré , en tanto, seguirán con prisión domiciliaria en Tucumán . La jueza Eliana Gómez Moreira confirmó su decisión del 21 de marzo, la cual significó un nuevo revés para Osorio, Florentín y Cufré. Los tres utilizarán una tobillera electrónica por los próximos 90 días , como mínimo, y no podrán regresar a sus casas en Buenos Aires como habían solicitado la semana anterior mediante sus abogados.

Por qué el arquero de Vélez quedó en libertad

Sosa es el único de los cuatro jugadores que esperará el juicio en libertad porque fue imputado como "partícipe secundario", aunque no quedó absuelto. Él contactó a la víctima y la citó al hotel en donde sucedió lo denunciado, pero no habría abusado sexualmente de ella. Aún así, no podrá salir del país y deberá presentarse ante la jueza cada 15 días.

"Lo único que tengo para decir es que confío plenamente en la Justicia de Tucumán. Soy inocente y lo único que quiero es que se sepa la verdad de todo esto. No quiero entrar en detalles y cosas porque los abogados pueden hablar mejor. No tengo nada para decirle a ella (a la denunciante)", declaró Sosa tras pasar 10 días en prisión.

Y agregó: "Repudio todo acto de violencia, lo dije desde el primer día. Desde el primer momento me puse en esa postura y es lo que sostengo hasta el día de hoy. Estoy conforme con la tarea de mi defensa. Lo viví como cualquier persona privada de su libertad. Gracias a Dios puedo ir a casa".

El defensor y el volante son los más complicados, ya que fueron acusados con la carátula de abuso sexual agravado por la participación de dos personas, mientras que el delantero es investigado por presunto abuso sexual simple. Deberán buscar un alojamiento para recibir a las visitas y los llamados diarios de la Justicia.