Turismo Nacional en Paraná: hasta este miércoles se pueden comprar entradas con descuento

Otros puntos de venta son en Electromecánica Banno de Churruarin 73 de Paraná, en Nogoyá, en el Almacén Del Carmen de Urquiza 1.290 casi San Lorenzo y en Maxikiosco Filipo de avenida Belgrano 1301 de la ciudad de Crespo, en horario corrido de 8 a 20.

Las entradas generales para este “Gran Premio Automotores MEGA“ se podrán comprar hasta este miércoles inclusive a 8.000 pesos.

Luego, en puerta del autódromo, costarán 10.000 pesos. El pase a boxes será de 18.000 en tanto el estacionamiento fue fijado en 2.000 las motos, 3.000 los autos y en 6.000 pesos los vehículos pesados. Los socios del CVE tendrán ingreso general LIBRE, mientras que a boxes pagarán el 50% del valor del no socio y deberán abonar el estacionamiento. Discapacitados con carnet y menores de 12 años no pagarán entrada y los jubilados no tendrán precios diferenciados.

Quienes deseen adquirir entradas anticipadas desde cualquier otra ciudad, deben realizar la solicitud al e mail [email protected] para coordinar la compra con el descuento que rige hasta ahora, hasta mañana

Último antecedente

A once meses de la última prueba disputada en el escenario del Club de Volantes Entrerrianos, el próximo fin de semana se disputará la segunda fecha del Campeonato 2024 de Turismo Nacional, con habilitación del trazado también el jueves 7 para la realización de pruebas

En la última presentación de la categoría en este escenario, un total de 43 autos formaban el listado de inscriptos en Clase 2 en la tercera fecha del Campeonato 2023, donde Thiago Martínez obtenía su primera victoria en la divisional a bordo del Ford Fiesta Kinetic atendido por Ale Bucci Racing, formación que ocupó las dos primeras posiciones de la prueba final, pues Alejandro Torrisi se ubicó en la segunda posición. En tanto, Juan Ignacio Canela completaba el podio, a bordo del VW Gol Trend atendido por Giacone Competición.

Entre los inscriptos de Clase 3, quien se destacó en la competencia final fue Jonatan Castellano, vencedor sobre el Chevrolet Cruze atendido por el equipo MG-C Pergamino, obteniendo su primera victoria en condición de Campeón de Turismo Nacional. Fabián Yannantuoni, quien hoy lidera el Campeonato 2024, se ubicó en la segunda posición, mientras que Jerónimo Teti completó el podio de dicha competencia.