Turismo Carretera en Toay: Germán Todino se quedó con la carrera en la última vuelta

Los comisarios deportivos analizaron el toque que definió la carrera, tras la formalización de la denuncia por parte de Rodolfo Di Meglio, concurrente del auto de Trucco. “Según mi criterio la maniobra no es válida porque me pegó en la punta de la cola; ahí se me puso de costado el auto y por eso salí lento de la curva”, explicó el representante de Tres Algarrobos en Campeones Radio y AM590 Continental. “Hubo un roce, pero porque él levantó cuando se le puso de costado”, argumentó, por su parte, Todino.

Finalmente, los comisarios Carlos Garrido y Gustavo Mancuso ratificaron el resultado que se dio en la pista. “Cuando terminó la carrera, nosotros no teníamos ninguna duda. Hubo una denuncia, y pedimos las cámaras de Trucco y Todino y analizamos los parciales y para nosotros el ganador es Todino”, explicó escuetamente Garrido ante los micrófonos de Campeones.

El piloto del Di Meglio Motorsport había liderado los primeros 29 giros, con Todino siempre a una diferencia menor al segundo. No obstante, en ese lapso el “Guacho” de Rivera no había realizado ningún intento de saltar a la punta. “Venía preparando la maniobra porque a él le costaba traccionar en ese sector”, explicó sobre el desenlace de una carrera que terminó con su 5ª victoria en 46 carreras en el Turismo Carretera y le permite llegar al Coronación en el 5º puesto de la Copa de Oro, a 51 puntos del líder.

Trucco no pudo lograr su anhelada 1ª victoria en el Turismo Carretera y debió conformarse una vez más con el 2º puesto: de los 15 podios que tiene en 195 competencias disputadas en el TC, 7 fueron ocupando el segundo escalón del estrado. De todos modos, el piloto de Dodge logró su mejor resultado del año (superando el 6º lugar en Rafaela I) y clasificó a la Copa de Oro como 1 de los “3 de Último Minuto”: ingresó en la 3ª posición, a 47 puntos de Mariano Werner (Ford).

Werner hizo negocio en un domingo difícil

Mariano Werner (Ford) tuvo su peor desempeño de la Copa de Oro 2023. El entrerriano largó 16º y arribó 15º, sin un ritmo que le permitiera avanzar. De todos modos, hizo negocio. Cuando queda 1 fecha y 70,5 puntos por disputarse, le lleva 38,5 unidades a Santiago Mangoni (Chevrolet), que es su nuevo escolta. El balcarceño tampoco pudo avanzar (terminó 9º luego de partir desde el 8º lugar) pero subió un puesto en el “play-off” gracias al muy mal fin de semana de Julián Santero (Ford), que llegó 23º (había largado 25º) y quedó 4º en el mini-torneo, a 49,5 puntos.

“Estoy contento si tengo en cuenta que llegamos a Toay con 40 puntos de ventaja y nos vamos con 38,5. Ayer hicimos una buena lectura, pero hoy no estuve bien lo conductivo porque en la serie quedé mal parado cuando me pasó Craparo y después en la Final me costó avanzar porque estábamos todos muy parejos, salvo Landa, que tenía un auto impresionante, hay que felicitar a su equipo”, señaló Werner en Campeones Radio y AM590 Continental.

Sólo 8 pilotos mantienen posibilidades matemáticas de ser campeón. Uno de ellos es Marcos Landa (Torino), que está 6º en la Copa de Oro, a 60,5 puntos de Werner. El uruguayo protagonizó una gran remontada tras un trompo cuando peleaba por la 6ª posición con su compañero Juan Cruz Benvenuti (Torino): cayó al 20º lugar y desde ahí avanzó con un ritmo demoledor hasta el 3º puesto.

"El equipo me dio un autazo para ganar, pero me queda la bronca porque no se lo pude devolver por esa maniobra que no me salió… Toay nos cae bien y lo volvimos a demostrar porque el ritmo del auto era tremendo”, manifestó el piloto del Trotta Racing Team, que sumó su 6º podio en 44 carreras en TC y el 3º de la temporada.

La 15ª y última fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 2 y 3 de diciembre en el autódromo de El Villicum.

Fuente: Campeones