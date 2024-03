Tras un robo, el Pato Fillol se quebró en cámara y se quiere ir del país

Al ex-Quilmes, Racing, River y Vélez le abrieron el vehículo y le robaron las llaves de su casa, además de la documentación del rodado. En ese momento estaba cenando en el buffet del club Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield, en el barrio porteño de Floresta. Sin embargo, lo peor de todo llegó un rato más tarde, justo cuando el oriundo de San Miguel del Monte regresó a su casa y descubrió los otros objetivos de valor sentimental que le faltaban, no solo la dorada.

"Estoy tocado pero no voy a bajar los brazos. Ojalá me salga la posibilidad económica o laboral de irme y me voy. No es que me pasó hoy. Ya estoy cansado, podrido. Me siento como perseguido. Un montón de veces me pasó", deslizó antes de que las lágrimas se adueñaran de sus sentimientos.

Esta última declaración de Fillol tiene que ver con la entradera que sufrió en 2009. "Me dijeron: 'si no hay plata te matamos'. Revolvieron toda la casa buscando más plata y se llevaron varios trofeos y la medalla del Mundial 1978. Fue un momento horrible", contó en su momento.