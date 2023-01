Tras la detención de Dani Alves, su esposa compartió un duro mensaje: "Perdí los dos pilares de mi vida"

“Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno. Gracias”, escribió.

Poco antes de que detuvieran al integrante de los Pumas de México, la modelo publicó una foto de sus manos entrelazadas junto a la frase “Together” (en español, “juntos”) para demostrarle su apoyo. Asimismo, cuando se dio a conocer el presunto abuso, ella declaró en los medios: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí; yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.

Según dio a conocer el medio la Marca, la denuncia contra Alves presentada el 2 de enero se refirió a una presunta agresión sexual ocurrida el 30 de diciembre en la exclusiva discoteca española Sutton. De acuerdo a lo declarado por la víctima, él la habría encerrado en un baño para mantener relaciones sexuales a pesar de que ella dejó en claro en repetidas instancias que no quería.

“Me sentó en el inodoro, me subió el vestido y pidió que le dijera que era su “putita” (sic). Me obligó a sentarme luego encima de él, me tiró al suelo y forzó a hacer una felación, a lo que me resistí activamente. Entonces, me abofeteó, levantó del suelo y penetró hasta eyacular. Finalmente, me pidió que saliera después de él”, leía parte del estremecedor testimonio al que pudo acceder El Periódico.

Una vez que pudo liberarse, la joven recibió ayuda de parte de los empleados del establecimiento, quienes llamaron a las fuerzas policiales y a los servicios de emergencia. Tras someterse a un examen médico en búsqueda de restos biológicos, formalizó la denuncia ante integrantes de la Policía Autónoma de Cataluña.

Por su parte, el integrante de la selección de Brasil negó las acusaciones y, aunque afirmó haber estado esa noche en Sutton, aseguró que nunca vio a la joven en cuestión. Por el momento, continúa detenido y comparecerá ante un juez, quien decidirá acerca de los cargos.