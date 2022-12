Supercopa de Entre Ríos: Camioneros ganó en un partidazo y lidera la Zona 2

Dentro de un intenso desarrollo Palermo contó con varias chances hasta que el gol llegó por decantación a través de Claudio Gómez, de cabeza. Pero el local no renunció al ataque y con dos golazos de afuera del área (uno de tiro libre) de Uriel Sosa, se quedó con la victoria parcial 2 a 1.

Club Palermo Paraná.jpg

Segundo Tiempo

Un tiro libre desde la derecha, ejecutado por Uriel Sosa, terminó en el solitario cabezazo del defensor Alexis Giampetri. Así desde los 10 de la etapa final el Camión sacaba ventajas. Más allá de ello el partido fue atractivo de ida y vuelta. Un descuento de Leguizamón le puso suspenso, hasta que Ríos subió a 4 el score del Verde. Un nuevo descuento del Sangre y Luto motivó un cierre dramático de juego. Palermo atacando y Camioneros contragolpeando. Así fue hasta el final del juego que terminó con la victoria de los de Lencioni.

CAMIONEROS 4

Matías Clemente

Axel Godoy

Germán Fischer

Alexis Giampetri

Elías Sala

Uriel Sosa

Tomás Albornoz

Gian Suárez

Eric Cabrera

José Ríos

Alexis Alvarado

DT: Pablo Lencioni

PALERMO 3

Rodrigo Cipriani

Jonatan Vasquez

Agustín Mitre

Lisandro Basavilbaso

Eugenio Ríos

Agustín Sánchez

Leo Godoy

Claudio Gómez

Joaquín Castillo

Cristian Gómez

Tomás Villa

DT: José Gómez

Cancha: Atlético Paraná.

Arbitro: Alexis Caisso (Liga Paranaense)

Goles: PT 34’ Claudio Gómez (P), 43´ y 45’ Uriel Sosa (C). ST 10´Giampetri (C), 17´ Leguizamón (P), 23´Ríos (C), 29´Diego Gómez (P).

Cambios: ST inicio Saúl Leguizamón por Claudio Gómez (P) y Milton Cabrera por Alexis Alvarado (C). 15´Marcelo Ramírez por Cristian Gómez y Diego Gómez por Castillo (P), 19´Eric Ramírez por Suárez (C). 24´Lucas Mendoza y Valentín Do Santo por Jonatan Vasquez y Agustín Sánchez (P), 24´Francisco Giaccia por Ríos ©, 34’ Kevin Valiente por Sala ©

Expulsados:

Amonestados: Cabrera (C)

Destacados: Uriel Sosa (Camioneros)

Completan mañana Zona 2: Atlético Valle María-San Martín de Diamante (18.30)

Posiciones Zona 2 (parciales): Camioneros 6, Atlético 3, San Martín y Palermo 0.