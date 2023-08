Socios de Echagüe realizaron una protesta por la salida de Mary Bournissent

La instructora presentó su renuncia el pasado 14 de agosto y lo hizo con una carta en la que le apunta directamente al presidente Juan Mesaglio de no respetar acuerdos verbales sobre el desarrollo de sus actividades en la entidad.

"Durante estos 56 años he demostrado idoneidad profesional y entrega total al desarrollo del deporte (Natación, Nado Sincronizado y Voleibol). Además, como deportista y socia vitalicia, he realizado innumerables actividades para el crecimiento social y edilicio de mi club. Motiva esta determinación (triste y dolorosa para mí), la necesidad de continuar siendo UNA PERSONA DIGNA. Indudablemente con Ud., y demás miembros de la CD (que avalan con sus silencios o movimientos de asentimiento de cabezas), no lo puedo ser", lamentó en su carta de despedida.

"Por resguardar mi buen nombre y mi trayectoria profesional estoy obligada a irme", dijo.