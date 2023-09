Selección Argentina: cuatro campeones no fueron citados

El entrenador de la Selección Argentina , Lionel Scaloni , presentó hoy la lista de jugadores convocados para el debut por las Eliminatorias Sudamericanas , ante Ecuador y Bolivia, durante la ventana de septiembre. Allí, si bien aparecen nombres esperados y algunos Sub 23, lo cierto es que también resaltan ausencias notables, algunas esperadas y otras no tanto.

Eliminatorias Sudamericanas Argentina vs Ecuador: Scaloni citó a dos entrerrianos

Paulo Dybala es uno de los ausentes con aviso. Es que la Joya de la Roma arrastra un problema muscular que lo dejó sin poder terminar el encuentro ante Hellas Verona y en duda para el próximo compromiso del Giallorosso, ante Milan . Si bien desde Italia los primeros estudios descartaron una lesión , lo cierto es que el jugador no pudo entrenar con normalidad y, por eso, será baja para las Eliminatorias . Algo similar ocurre con Giovani Lo Celso , quien también arrastra una molestia en Tottenham y, por este motivo, no fue convocado.

Hay otros dos nombres que no aparecen en la citación. Uno de ellos es el de Alejandro Papu Gómez, quien no fue citado a los últimos compromisos de la Albiceleste después del Mundial, se encuentra sin minutos en Sevilla y parece cada vez más lejos de un regreso al equipo con el que levantó la Copa del Mundo en 2022. De igual manera, el Tucu Joaquín Correa no fue citado, aunque en su caso la decisión respondería a cuestiones futbolísticas.

Argentina vs Ecuador: quiénes son los entrerrianos convocados

En el listado dado a conocer por el DT del seleccionado campeón del mundo, hay dos entrerrianos: Lisandro Martínez y Marcos Senesi. El primero fue parte del plantel que levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022, mientras que el segundo fue llamado ocasionalmente a la Albiceleste, aunque finalmente no estuvo en la nómina del Mundial.

Los convocados para el partido Argentina vs Ecuador

Cuándo juega Argentina por Eliminatorias

Lionel Messi, quien viene descollando en el Inter Miami encabeza la nómina de cara los juegos ante Ecuador, del próximo jueves 7 de septiembre, en el estado Monumental, y contra Bolivia, el martes 12, en estadio Hernando Siles, de La Paz, a 3625 metros sobre el nivel del mar.