Sebastián Villa volvió a la Argentina: la foto que publicó

Todavía no se sabe el motivo por el que el futbolista regresó al país en donde jugó cinco años seguidos y del que se fue días después de haber recibido su sentencia en el Juzgado Correccional N°2 de Lomas de Zamora. Sin embargo, es sabido que mantiene una buena relación con Juan Román Riquelme, vicepresidente xeneize, quien lo calificó como uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en reiteradas ocasiones. “Para mí Janson y Villa son los dos mejores futbolistas del país”, fue lo más reciente que declaró sobre el atacante en una entrevista con TyC Sports.

La situación de Sebastián Villa con Boca

El club dejó trascender que Villa no volvería a vestir la camiseta de Boca luego de recibir una condena por violencia de género. No había problema con que siguiera entrenándose porque le corresponde por las leyes laborales, pero no estaría presente en ninguna convocatoria más de Jorge Almirón ni para la Copa Libertadores o el campeonato local.

Fue por eso que tomó la decisión de marcharse a su país natal a principios de junio, con el objetivo puesto en buscar nuevos horizontes en el mercado de pases, que abría a los 15 días de su partida. La idea del cuadro de La Ribera era esperar que llegaran ofertas y evitar la rescisión de su contrato porque podría haber derivado en una causa judicial por despido discriminatorio.

Primero se lo vio entrenando en Colombia de manera personalizada. El problema se disparó cuando Villa envió una carta documento al club en la que se consideraba jugador libre y esgrimía que no se presentaría en el predio de Ezeiza. El argumento de sus equipo legal era que no le otorgaban los derechos para ejercer su trabajo al no permitirle competir oficialmente. Boca contestó que la decisión de no ser convocado era exclusivamente del DT y que le brindaron todas las herramientas para que continuara entrenándose.

El conflicto legal escaló en el momento que circularon fotos del colombiano en plena práctica del Unión Deportiva Lanzarote, que juega en la Tercera División de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Con ese gesto se consideraba, definitivamente, en libertad de acción. “Somos un club amateur y tengo buena onda con los representantes del jugador. Vino por el fin de semana a la isla y le ofrecimos moverse un poco con el equipo”, explicó Leonel Gancedo, exjugador argentino y entrenador de la institución.

A raíz de esta situación, el club tomó cartas en el asunto y le solicitó a la AFA y a la FIFA que liberaran el cupo de extranjeros que le pertenecía al colombiano. La actitud de mostrase con otra casaca fue considerada ilegal por su contrato todavía vigente con el club. Aquel fue el último capítulo que tuvo esta novela que parece, por momentos, interminable. ¿Sumará uno nuevo ahora que regresó al país?