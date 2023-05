Sebastián Villa se declaró inocente: qué dijo en el juicio

El colombiano se declaró inocente y se puso como víctima de la situación: "El hecho que se me imputa, yo no lo cometí" . Villa aseguró que la joven colombiana "era muy celosa" y "manipuladora" , que "estaba enamorado" de ella y que la conoció en 2018 cuando él era jugador del Tolima de Colombia, previo a su pase al Xeneize.

Según consignó TyC Sports el futbolista de 26 años relató como comenzó la relación sentimental entre ellos. "Nos conocimos en redes sociales, en 2018. Hablábamos por redes sociales, por Instagram. Yo estaba jugando en Tolima, de pronto quedamos a una hora de distancia en avión, ocho horas en auto. Ella iba y venía, con su familia, con mi familia... de pronto me compra Boca y le pido que por favor me acompañe a la revisión médica. Y vinimos a Buenos Aires", explicó.

Entonces agregó que una vez que se concreta la compra de su pase por parte del Xeneize él viajó definitivamente ya para instalarse y Cortés lo hizo un més más tarde. "Ella volvía, se quedaba un mes, después se iba dos o tres meses. Así era nuestra relación. Ella tenía la niña (su hija) y la universidad donde estudiaba administración de empresas, creo. Su papá no la dejaba quedarse porque tenía la universidad", relató.

Ahí fue cuando todo cambió según el relato del jugador. "Después no era lo mismo, ser el Sebastián Villa del Tolima que el de Boca, que lo convocaban de la Selección Colombia. Quería las contraseñas de las tarjetas, me peleaba porque quería manejarme el Instagram. y yo le decía que no", remarcó.

Villa contó su versión sobre el desenlace de la historia: "Mientras estoy hablando por teléfono, saco la maleta donde tenía el pasaporte. Cuando siento un estruendo, le hizo un rayón en el auto y era Daniela, que me tiró la maleta y me dañó todo el auto. Cuando llegamos a la casa de Juanfer (Quintero, ex jugador de River), estaban la tía y la hermana. Llamé a (el entonces DT de Boca) Miguel Ángel Russo y le conté que Daniela me había agredido, que me pidió dinero".

"Cuando meto la mano adonde tengo el pasaporte, no estaba. Le digo a Juanfer: 'Mirá que Daniela me sacó el pasaporte'. Fuimos, llegamos a la casa mía, puse la tarjeta blanca, y llegamos. Le escribo a Cintia, le digo que estaba abajo, que le dijera a Daniela que bajara y que me diera el pasaporte. Estaba con Brian, busco el pasaporte, ella estaba bien. Agarré mis cosas y nunca más la volví a ver hasta el día de hoy", finalizó.