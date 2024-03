Sebastián Battaglia rompió el silencio y habló de "destrato" en su salida de Boca

En un Líbero vs. en TyC Sports, el León habló de un "destrato" para con su persona y explicó que esa conferencia de prensa pos derrota con Corinthians en la Copa Libertadores 2022 reclamando refuerzos pudo haber sido la clave para que le dieran vía libre.

Qué dijo Sebastián Battaglia

"Se decidió por el cambio. Esa declaración que dicen que yo hice en su momento...", comenzó relatando el entrenador de 43 años, que por ahora está sin club tras su breve paso por Huracán. En esa misma línea, prosiguió con la explicación, sosteniendo la misma postura de ese momento: "No vino ningún refuerzo, después llegó Payero que lo había pedido yo. Parece que el malo de la película es uno solo, pero no es así. No estaban de acuerdo con mi pensamiento, había un cortocircuito que se fue estirando y se fue agrandando. Y cuando tuviera la oportunidad, decidieron cortar con el proceso sin ver las cosas buenas que se estaban haciendo".

¿Qué había dicho el León en esa explosiva conferencia que le abrió las puertas de salida? Ante la consulta de un periodista sobre si Boca podría haber sido más agresivo en el mercado de pases, su respuesta inmediata todavía con las pulsaciones altas fue que “sí, seguramente se podría haber acelerado; hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí deberían resolverse en el tiempo que deben resolverse, y no se resolvieron".