Rodolfo De Paoli renunció como DT de Patronato

El Club Atlético Patronato informó este martes que, de común acuerdo, Rodolfo De Paoli no continuará al frente del plantel profesional de fútbol . El DT y reconocido relator no logró el objetivo de que el Negro peleara por volver a Primera y, en medio de un andar con altas y bajas, dio un paso al costado.

Patronato viene de ganar como local ante San Telmo por 1 a 0 el último sábado. No obstante, no tiene chances matemáticas de meterse en el Reducido para volver a la elite del fútbol argentino, algo que muchos miran como un fracaso luego de haber ganado la Copa Argentina y haber jugado Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Y, pese a todo, aún no está incluso garantizado que se quede en la Primera Nacional, dado que con los resultados de las últimas fechas y en una tabla muy ajustada, mira de reojo la pelea por la permanencia.

De Paoli se va, además, a 48 horas del recambio dirigencial en el Santo. Si bien el ganador de las elecciones, Dante Molina, se considera una continuidad de la actual gestión, el técnico habría manifestado en más de una ocasión el malestar que le producía estar entrenando al plantel de fútbol a la par de la puja política en la entidad.