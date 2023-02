River vs Arsenal, por la Liga Profesional: hora y formaciones

Más allá de que los resultados acompañan, el DT sabe que todavía debe mejorar varios aspectos y por eso, sumado a que el equipo jugó entre semana y algunos futbolistas necesitan descanso, se perfilan algunos cambios para el domingo.

En el fondo, la gran duda sería Leandro González Pírez o Jonatan Maidana. Por su parte, Agustín Palavecino se metería en el once de River por Esequiel Barco y no se descarta que Rodrigo Aliendro pueda reemplazar a Enzo Pérez, aunque esto dependerá de cómo esté físicamente el mendocino. En la ofensiva, Pablo Solari podría volver por Miguel Borja y todo parece indicar que el venezolano Salomón Rondón estará a su lado, aunque Micho no descarta jugársela por Lucas Beltrán.

Otra historia es la de Arsenal, que todavía no conoce la victoria en lo que va de la Liga Profesional. El equipo de Carlos Ruiz viene de caer por 3-0 frente a Racing como local y acumula tres derrotas -y un empate- que lo ubican en el fondo de la tabla de posiciones. Pese a este complejo presente, el Arse irá con la motivación de dar el batacazo en el Monumental y resurgir.

PROBABLES FORMACIONES

RIVER: Franco Armani; Robert Rojas, Leandro González Pirez o Jonatan Maidana, Enzo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez o Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino; Santiago Simón, Ignacio Fernández, Pablo Solari o Miguel Borja y Salomón Rondón o Lucas Beltrán.

ARSENAL: Alejandro Medina; Néstor Breitenbruch, Ignacio Gariglio, Maximiliano Centurión, Facundo Cardozo, Leonardo Marchi; Lautaro Guzmán, Felipe Peña, Gonzalo Muscia; Luis Leal y Flabian Londoño. DT: Carlos Ruiz.