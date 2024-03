Ricardo Gareca no convocó a un jugador de Chile porque no habla español

Chile: la explicación de Ricardo Gareca

"Me llamó la atención que no hable español bien. No es un impedimento, pero me gustaría que hable español, lo considero fundamental para estar en la selección, para la comunicación dentro y fuera del campo de juego", declaró Gareca al anunciar la nómina de 24 jugadores que incluye a siete del fútbol argentino (Gabriel Arias, Paulo Díaz, Matías Catalán, Mauricio Isla, Thomas Galdames, Rodrigo Echeverría y Javier Altamirano) y el regreso de dos históricos de La Roja (Claudio Bravo e Isla).