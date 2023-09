Revelan por qué Lionel Messi no jugó ante Bolivia

En la visita a Bolivia , por la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina no tendrá desde el arranque a Lionel Messi. Finalmente, el entrenador Lionel Scaloni prefirió resguardarlo para el arranque y es un hecho que no tendrá minutos en el Estadio Hernando Siles, quedando fuera del banco de los suplentes.

El astro terminó con molestias el jueves pasado en el triunfo sobre Ecuador por 1-0 -fue reemplazado sobre el cierre del partido-, lo que generó preocupación en el cuerpo técnico. Se hizo estudios por la molestia, pero está en condiciones y por eso viajó junto a sus compañeros a la altura de La Paz, pero su inclusión en el once inicial fue descartada.

La no presencia del capitán se debe a que el desafío de jugar un partido completo a 3625 metros sobre el nivel del mar, a los 36 años, no es para nada sencillo. A eso hay que sumarle todo el desgaste que viene sufriendo a causa del calendario ajetreado con Inter Miami. Definido que no será de la partida, ocupará su lugar Ángel Di María.

Sin Lionel Messi, Argentina goleó a Bolivia

Con goles de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González, el elenco campeón del mundo se impuso con comodidad por 3 a 0.

El primer tiempo fue casi un monólogo argentino. Pese a no contar con Lionel Messi, descartado para jugar este encuentro, el elenco nacional fue muy superior al equipo local, dominó en todos los sectores de la cancha y se mostró con más iniciativa. Por ahora, la altura no parece surtir efecto en el combinado campeón del mundo, que corrió a todas como si fuera la última. Rodrigo De Paul tuvo la primera con un disparo de afuera desviado, al que le siguió un remate de Enzo Fernández que el arquero boliviano sacó cuando se metía en el ángulo. Pero el propio mediocampista tuvo revancha a los 31, cuando se metió en el área y aprovechó un centro cruzado para mandarla al fondo de la red de zurda. Diez minutos después, un tiro libre de Di María encontró a Tagliafico solo en el medio del área, para que de cabeza ampliara la diferencia. En el medio, Roberto Fernández se fue expulsado y dejó a Bolivia con uno menos, tras un planchazo a Cuti Romero. Así se fueron al vestuario.

El segundo tiempo comenzó con la misma dinámica. Argentina se hizo fuerte desde un principio e impuso su jerarquía, especialmente gracias a la buena presión en la mitad de la cancha. De Paul tuvo un remate contenido por el arquero, al igual que Enzo Fernández. Julián Álvarez, luego de una buena jugada colectiva, estrelló un remate en el palo. De a poco el cansancio se apoderó de la selección albiceleste, que le cedió la tenencia a Bolivia, aunque el equipo local nunca tuvo chances netas de gol. Así las cosas, en una jugada aislada y tras robar la pelota cerca del arco, Nicolás González estampó el 3 a 0 a los 38. Los últimos minutos fueron un show argentino, que tranquilamente pudo haber ampliado el marcador, aunque no lo logró.

Con este resultado, el elenco campeón del mundo finaliza la primera doble fecha de Eliminatorias con puntaje perfecto: 6 sobre 6. Ahora, aguardará hasta noviembre, cuando recibirá a Uruguay de local y visitará a Brasil, en el clásico sudamericano.