Reclamos por robos en el Club Naranjitos: "Hay que tratar de buscar la solución a todo esto"

"Esta semana nos vimos complicados porque nos robaron 150 metros de cable y hay categorías que no pueden entrenar, le tuvimos que acortar media hora de entrenamiento porque no, no alcanzamos con la luz solar", dijo Giacinti.

En diálogo con AHORA, el presidente del club aseguró: "Teníamos pensado comprar cinco o seis luminarias de alta potencia LED para iluminar bien y mirá, compramos dos, la íbamos a colocar esta semana y no la podemos colocar porque no tenemos cable. Así que imagínate cuál era, cuál es la situación. Es siempre estar remando, remando y siempre está en el mismo lugar o peor para atrás".

Rodolfo Miño, padre de dos niños que asisten al club, se sumó a la concentración y pidió algún tipo de solución.

"El club no puede solventar todo esto y una lástima que siga pasando porque los que más sienten el problema son los chicos, que son ellos los que vienen a realizar la actividad y de alguna manera hay que tratar de buscar la solución a todo esto. Lo único que nosotros pedimos es que las autoridades competentes se puedan, no te digo hacerse cargo, pero por lo menos hacerse responsables. Buscar una forma de evitarlo", afirmó.