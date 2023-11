Rafael Nadal hizo un anuncio que dejó a todos en shock

"Si queréis algo nuevo que no os haya dicho hasta ahora, pues sinceramente creo que sí que volveré a jugar . No estoy preparado para decir si será en un sitio o en otro, pero estoy feliz de cómo van evolucionando las cosas" , expresó en una entrevista a Movistar Plus. "Hace unas semanas no estaba en disposición de decir si podía volver, pero los pasos adelante han sido positivos. Confío en las próximas semanas y poder decir entonces algo más concreto", agregó más tarde.

Además, si bien no sabe a qué nivel volverá, aseguró que "la ilusión de jugar no la he perdido nunca y ahora parece que las cosas van por buen camino. Cuando sepa cuando vuelvo seré el primero en decirlo. Estoy entrenando y feliz. Es una buena época de mi vida. Esto es un paso adelante sin ninguna duda, y es mucho", manifestó en la Clínica de Tenis. "Llevo un año sin jugar y para mí el éxito personal, que suele ser más potente que el éxito general, es mantener la ilusión de volver a jugar. Intuyo que será difícil recuperar un nivel muy alto de tenis, pero si no tuviera la ilusión de volver a ser competitivo no habría hecho el trabajo que he realizado estos meses. No voy a ganar más Grand Slam que Novak Djokovic, pero sí me voy a dar la oportunidad de volver a disfrutar", concluyó.

El último anuncio de Rafael Nadal sobre su carrera

A mediados de mayo, Rafael Nadal informó públicamente que no competiría en Roland Garros y, al mismo tiempo, aseguró que en 2024 le pondrá fin a su carrera como tenista profesional. "Mi intención es que el 2024 sea el último y poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado", aseguró.