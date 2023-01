Racing presentó a Paolo Guerrero: "Mi tarea es hacer goles"

El histórico jugador de la selección peruana tiene 39 años y no pudo hacer la pretemporada: “En el último equipo en el que estuve no pude prepararme del modo que hubiera deseado desde lo físico . Por eso es que ahora priorizo ese aspecto para poder ayudar al equipo. Lo que más quiero es estar bien para poder rendir dentro del campo”.

Guerrero sabe que el fútbol argentino tiene mucho roce y que no puede dar ventajas en este aspecto: “Sé que necesito trabajar, ponerme bien cuanto antes y poder estar junto a mis compañeros lo más rápido posible, pero tengo en claro que yo puedo aportar mi granito de arena para lo que Racing requiere”

Después de asegurar que tiene sus objetivos claros y que está ilusionado, explicó qué representa este nuevo club: “Siempre trato de dar lo mejor de mí, porque sé que lo que va a dar alegrías a la gente y al club son los triunfos. Por eso entiendo que este va a ser un gran desafío”.

En cuanto a su llegada, el delantero peruano no dudó y le tiró un guiño a la gente: “¿A qué jugador no lo motiva venir a Racing? Es un club que habla por sí solo. Ya había tenido una conversación anterior y no se pudo dar en ese momento. Que ahora haya pasado es un gran orgullo para mí”.