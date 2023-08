Racing presentó a Agustín Almendra como nuevo refuerzo

Luego, publicaron un video del volante cambiándose en el vestuario, subiendo las escaleras de una de las tribunas del Cilindro de Avellaneda que finalizó con Almendra diciendo: "Ahora estoy en casa".

El mediocampista no pudo participar de los octavos de final de la Libertadores porque Boca no envió la documentación a tiempo, parece que debutaría con la camiseta de Racing en la primera fecha de la Copa Liga Profesional 2023. Además, se enfrentará a su ex club por los cuartos de final del torneo internacional, que tendrá la ida en La Bombonera y la vuelta en el Cilindro de Avellaneda.