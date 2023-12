Racing pierde a un histórico: se va Gabriel Hauche

El delantero Gabriel Hauche , quien fue campeón con Racing del torneo local en 2014, el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2022, anunció que no continuará en el club en 2024 tras no llegar a un acuerdo con la institución para renovar su contrato.

Qué dijo el Demonio antes de dejar Racing

Más allá de que no hubo acuerdo para extender el vínculo y que el entrenador Gustavo Costas pretendía que siguiera, a través de un posteo en su cuenta de Instagram, el Demonio, de 37 años, aclaró que la decisión es personal: "No responde a ningún malestar con la institución. Al contrario: estoy profundamente agradecido a quienes me abrieron las puertas en enero de 2022 para que pudiera pisar nuevamente el Cilindro".