Quiénes ganaron la Maratón de Reyes en Concordia

Hasta los 5 kilómetros Martín Méndez se mantenía expectante sobre quién dominaba las acciones Fabián Manrique, un atleta de gran prestigio en pruebas de ésta distancia y de medio fondo. Sobre el final el concordiense llegó mejor armado y se impuso con carácter.

Maratón de Reyes 2024 Concordia Los ganadores de la Maratón de Reyes 2024 en Concordia.

Maratón de Reyes en Concordia: la palabra del ganador

Luego de imponerse, Martín Méndez señaló: “Le dedico este triunfo a mi familia ya toda la gente de Concordia. Es una gran carrera que la hace la gente. Siempre tuve la posibilidad de ganar. En esta ocasión no sabía cómo me iba a ir porque venía sin competir hace varios meses, pero por suerte hoy me salieron las cosas. Perdonen la emoción –dijo entre lágrimas- pero me siento muy feliz por haber agregado mi nombre a esta competencia”.