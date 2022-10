Quién es Tiago Banega, el autor del insólito gol que le dio a Patronato la Copa Argentina

Sin embargo, el Lobo no le dio la pensión, razón por la cual el pase no se realizó. Luca Marcogiuseppe fue quien se fijó en él durante su paso por el cuadro platense, pero recién pudo dirigirlo cuando asumió en la Quinta de Racing, donde el volante hizo el resto de su etapa formativa.

En la Academia subió a Reserva a mediados del 2019 y, apenas seis meses después, Sebastián Beccacece lo subió al primer equipo, con el que hizo su debut el 26 de enero del 2020. Para colmo, al partido siguiente, marcó su primer gol, frente a Argentinos Juniors.

https://twitter.com/TyCSports/status/1586892704675684352 ¡GOL DE PATRONATO! INSÓLITA definición de Banega para abrir el marcador ante Talleres en la FINAL de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/nyXKVeecKK — TyC Sports (@TyCSports) October 31, 2022

En julio del 2021, tras rotar entre titularidades y suplencias en el conjunto de Avellaneda, en donde anotó tres goles en total, salió en busca de minutos a Patronato. El elenco entrerriano lo adquirió a préstamo, hasta finales del 2022.

En el Patrón no pudo consolidarse en el once inicial, pese a que jugó 33 partidos. Más allá de no ser una fija, Banega ingresó en el primer tiempo de la final, por la lesión de Franco Leys, y tuvo la fortuna de anotar el gol con el que su equipo conquistó el título. La pregunta es qué gará Racing ahora.